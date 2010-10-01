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У Тинькофф появилась инвесткопилка – что это такое и как работает

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Общество Об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке сообщили врачи Пинелис сообщил, что раньше между койками зараженных COVID-19 приходилось планировать маршрут, а теперь отделение для зараженных постепенно возвращается к специализированным мероприятиям. 202

Политика Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express. 97

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Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 91

Общество В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 «В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба. 23

Происшествия В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке «7 июня в полицию поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21:00 на детской площадке в поселке Парголово ее 10-летнего сына избили неизвестные, предположительно несовершеннолетние», — заявили в ведомстве. 42

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 200

Общество За сутки 115 жителей Тульской области заболели коронавирусом 7 июня региональный оперативный сообщил о том, что за сутки в Тульской области зарегистрировано еще 115 новых случаев заражения COVID-19. 622

Общество В нескольких районах Башкирии будет введен режим ЧС По словам главы, режим чрезвычайной ситуации введут в восьми муниципалитетах Башкирии до 20 июня.

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Политика Власти обсуждают обновление госпитального флота Вопрос поднял глава Минобороны Сергей Шойгу: министерство предложило купить в Китае два судна ро-ро (для накатных грузов) и за три года переоборудовать их в госпитальные, что в общей сложности обойдется в 8 млрд руб. Но Минпромторг настаивает на постройке судов в РФ. 1

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