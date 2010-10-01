Экономика
Financial OneУ Тинькофф появилась инвесткопилка – что это такое и как работает
Как работает инвесткопилка Сервис находится в мобильном приложении Тинькофф и позволяет откладывать небольшие суммы с расходов по дебетовой картой Tinkoff Black или премиальной карте Tinkoff Black Metal.
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Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Шоу-бизнес
Екатерина Климова похвасталась своей дачей на 15 соток
Актриса Екатерина Климова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ похвасталась своей дачей.
Телепрограмма 05:13
Общество
Об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке сообщили врачи
Пинелис сообщил, что раньше между койками зараженных COVID-19 приходилось планировать маршрут, а теперь отделение для зараженных постепенно возвращается к специализированным мероприятиям.
Evo-rus.com 04:12
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Наука
Искусственный интеллект из Кирова поможет инвалидам
Система на основе инскусственного интеллекта сможет проанализировать правильное положение губ и языка при произношении звуков.
SM News 04:07
Общество
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.
RT на русском 04:28
Происшествия
В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке
«7 июня в полицию поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21:00 на детской площадке в поселке Парголово ее 10-летнего сына избили неизвестные, предположительно несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.
РБК 05:17
Здоровье
Минздрав: вакцинация от гриппа начнется уже в августе
Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе начнутся поставки и начнется вакцинация.
МИГ-ТВ 01:28
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Общество
За сутки 115 жителей Тульской области заболели коронавирусом
7 июня региональный оперативный сообщил о том, что за сутки в Тульской области зарегистрировано еще 115 новых случаев заражения COVID-19.
Тульские Известия вчера в 03:42
Общество
В нескольких районах Башкирии будет введен режим ЧС
По словам главы, режим чрезвычайной ситуации введут в восьми муниципалитетах Башкирии до 20 июня.
Kursk.com 05:05
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Происшествия
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин
В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
Российская газета 05:02
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia 05:12
Политика
Власти обсуждают обновление госпитального флота
Вопрос поднял глава Минобороны Сергей Шойгу: министерство предложило купить в Китае два судна ро-ро (для накатных грузов) и за три года переоборудовать их в госпитальные, что в общей сложности обойдется в 8 млрд руб. Но Минпромторг настаивает на постройке судов в РФ.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
В Новосибирске разрешили работу непродовольственным магазинам
Губернатор Андрей Травников дал разрешение на торговлю непродовольственным магазинам.
Atas.info 00:42
Недвижимость
Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%
Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
Михалков раскрыл планы Грефа по уничтожению образования в России
В новом выпуске своей авторской программы «Бесогон», получившем название «Над пропастью во лжи», режиссер Никита Михалков особое внимание уделил теме образования.
ИА Новороссия вчера в 02:02
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15