У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Общество Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансы Курс доллара поднялся выше 74 рублей Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.

Общество Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

Происшествия Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен В Краснодаре кассационная инстанция отменила приговор врачу-психиатру из Астрахани Александру Шишлову, его уголовное дело направлено в астраханский областной суд на новое рассмотрение.

Экономика Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.

Наука Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12 Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.

Общество В Москве зафиксировано нашествие енотов Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.

Общество В школах Казахстана объявят досрочные каникулы «Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.