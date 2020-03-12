Общество

RT на русскомRT на русскомУ Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

РБК00:17

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

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Том Хэнкс заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:34

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Коммерсантъвчера в 21:41

Актер Том Хэнкс заявил о заражении коронавирусом вместе с женой

Известиявчера в 21:38

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Интерфаксвчера в 21:54

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

РИА Новостивчера в 21:26
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Общество

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Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
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Американский актёр
Американский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист и писатель. Хэнкс начинал свою актёрскую карьеру с ролей на телевидении и комедийных фильмов, прежде чем добился признания в качестве драматического актёра, и получил две премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» - за главные роли в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп», тем самым став одним из двух актёров в истории кинематографа, выигравших данную награду два раза подряд.
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