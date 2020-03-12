Общество
RT на русскомУ Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Экономика
Forbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes.
Армия и оружие
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Спорт
Лыжник Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира. Об этом передает издание «Чемпионат.com».
Политика
Сколько заплатили за логотип и слоган голосования по Конституции
Центризбирком РФ представил в среду, 11 марта, новый логотип и слоган общероссийского голосования о будущей поправке в Конституцию страны.
Общество
Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Происшествия
Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен
Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен В Краснодаре кассационная инстанция отменила приговор врачу-психиатру из Астрахани Александру Шишлову, его уголовное дело направлено в астраханский областной суд на новое рассмотрение.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Происшествия
Заболевший коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию
Один из трех заболевших коронавирусом жителей Подмосковья летел из Италии транзитом через Австрию.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Общество
Замглавы муниципального образования в Петербурге задержали из-за протестов против изменения Конституции
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав
СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
Общество
Калининградцы стоят на границе с Польшей по десять часов
Наука
Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Общество
В Москве зафиксировано нашествие енотов
Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Общество
В школах Казахстана объявят досрочные каникулы
«Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.
Политика
Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали
В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Талызина госпитализирована
Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
Общество
Мартиросян рассказал, как Зеленский «лишил смысла жизни» артистов КВН
Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в шутку сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал путь в КВН.
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Финансы
ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей
Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.