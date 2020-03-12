У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Общество Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в Китае прошла свой пик: в городах очага заражения в провинции Хубэй уже неделю нет новых случаев заражения.

Шоу-бизнес Раскрыты подробности заражения Тома Хэнкса коронавирусом Ранее в четверг 63-летний Хэнкс сам объявил, что он и его 63-летняя жена Рита Уилсон заразились коронавирусом.

Финансы Курс доллара взлетел выше 74 рублей Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.

Политика Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в советские годы его обсчитывали продавцы, но он предпочитал не скандалить из-за этого.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Гаджеты Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.

Общество Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".

Футбол Роналду в отлёте. Коронавирус заразил «Ювентус» Как сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба «Ювентус», в минувшую среду, 11 марта, тест на выявление коронавируса, проведенный Даниэлю Ругани, дал положительный результат.

Баскетбол НБА приостанавливает игровой сезон из-за коронавируса Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон «до дальнейшего уведомления» после того, как игрок команды «Юта Джаз» показал положительный результат на коронавирус.

Экономика Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

Общество В школах Казахстана объявят досрочные каникулы «Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.