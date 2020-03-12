Общество
RT на русскомУ Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
Общество
Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел
Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в Китае прошла свой пик: в городах очага заражения в провинции Хубэй уже неделю нет новых случаев заражения.
Экономика
Путин рассказал об изменениях структуры малого бизнеса
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что в стране изменилась структура малого бизнеса.
Шоу-бизнес
Раскрыты подробности заражения Тома Хэнкса коронавирусом
Ранее в четверг 63-летний Хэнкс сам объявил, что он и его 63-летняя жена Рита Уилсон заразились коронавирусом.
Финансы
Курс доллара взлетел выше 74 рублей
Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года.
Армия и оружие
Переговоры Турции и РФ по Идлибу продолжаются в конструктивном ключе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что переговоры турецких и российских военных специалистов по сирийскому Идлибу продолжаются в конструктивном ключе.
Политика
Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в советские годы его обсчитывали продавцы, но он предпочитал не скандалить из-за этого.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Культура
Композитор The Last Of Us напишет музыку для сериала HBO по игре
Вашингтон, 12 марта 2020, 09:18 — REGNUM Густаво Сантаолалья, написавший музыку к The Last Of Us, выступит в качестве композитора будущего сериала HBO, в основу которого ляжет эта популярная игра.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса
Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде отменили из-за вспышки коронавирусной инфекции по всему миру.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Гаджеты
Под золотой фольгой смартфона от Эскобара оказался Galaxy Fold
Тут бы возмутиться, что Эксобар дурачит честных граждан, но по факту получается, что брат наркобарона продает Samsung Galaxy Fold, который стоит больше 160 тысяч рублей за 29 тысяч.
Автоспорт
Феттель дал имя своей новой «Феррари»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объявил о том, что дал машине «Феррари» SF1000 имя Люсилла.
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Общество
Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе
Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".
Футбол
Роналду в отлёте. Коронавирус заразил «Ювентус»
Как сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба «Ювентус», в минувшую среду, 11 марта, тест на выявление коронавируса, проведенный Даниэлю Ругани, дал положительный результат.
Футбол
«Рома» не полетит в Севилью на матч Лиги Европы
Матч 1/8 финала Лиги Европы между итальянской Ромой и испанской Севильей не состоится.
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Происшествия
Российский военный погиб в ДТП в Сирии
Баскетбол
НБА приостанавливает игровой сезон из-за коронавируса
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон «до дальнейшего уведомления» после того, как игрок команды «Юта Джаз» показал положительный результат на коронавирус.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Экономика
Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая
Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Происшествия
Экс-полицейский застрелил мужчину во время охоты
Как стало известно РЕН ТВ, мужчина выстрелил из охотничьего ружья, приняв человека за парнокопытное животное.
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Общество
В школах Казахстана объявят досрочные каникулы
«Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.
Музыка
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.