Общество
RT на русскомУ Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным.
— Том Хэнкс, американский актёрГазета.Ru 21:40
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова без макияжа поблагодарила поклонников из Курска за приём
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Происшествия
Четыре человека погибли во время пожара в Улан-Удэ
Политика
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков
Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Футбол
У футболиста «Ювентуса» диагностировали коронавирус
Экономика
Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Энергетика
США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти
Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
Авто
Подержанный автомобиль россияне могут приобрести после года накоплений
Как сообщает МедиаПоток, эксперты произвели расчеты исходя из того, что средняя зарплата в России составляет 39 тысяч рублей, а стоимость автомобиля с пробегом – 429 тысяч рублей.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Общество
Visa позволит клиентам банков удалять данные карт со сторонних сайтов
Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками.
Баскетбол
НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета
Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск–Москва.
Политика
Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра здравоохранения России Татьяну Яковлеву и назначил ее на должность первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, следует из распоряжения Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портал правовой информации.
Футбол
«Сочи» забил «Оренбургу» пять голов, Кокорин оформил дубль
В перенесенном матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 5:1. В составе сочинцев дубль оформил Александр Кокорин, который отличился на 35-й минуте с пенальти и на 62-й минуте с передачи Кристиана Нобоа.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Транспорт
Новосибирские перевозчики пожаловались на дефицит трекеров в «Платоне»
По словам Трунаева, компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» [оператор системы «Платон»] не может предоставить перевозчикам бортовые трекеры.
Спорт
ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске перенесли из-за коронавируса
Международная федерация бенди объявила на своем сайте, что из-за вспышки коронавируса принято решение перенести чемпионат мира по хоккею с мячом на октябрь.
Экономика
АКРА предупредило о возможном начале финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило о повышенной вероятности финансового кризиса в России.
Здоровье
Двух пациентов с ОРВИ в Оренбуржье проверили на коронавирус
Медики отмечают, что клинических симптомов коронавирусной инфекции у этих пациентов нет и они находятся в удовлетворительном состоянии.
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Энергетика
США понизили прогноз нефтедобычи после развала сделки ОПЕК
К 2021 году Соединённые Штаты сократят добычу до 12,7 млн баррелей.
Культура
Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев
Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».
Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.