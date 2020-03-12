Общество

RT на русскомRT на русскомУ Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Том Хэнкс
Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным.
— Том Хэнкс, американский актёрГазета.Ru 21:40

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Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

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Американский актёр
Американский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист и писатель. Хэнкс начинал свою актёрскую карьеру с ролей на телевидении и комедийных фильмов, прежде чем добился признания в качестве драматического актёра, и получил две премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» - за главные роли в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп», тем самым став одним из двух актёров в истории кинематографа, выигравших данную награду два раза подряд.
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