Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным.

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.

Экономика Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».

Энергетика США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.

Авто Подержанный автомобиль россияне могут приобрести после года накоплений Как сообщает МедиаПоток, эксперты произвели расчеты исходя из того, что средняя зарплата в России составляет 39 тысяч рублей, а стоимость автомобиля с пробегом – 429 тысяч рублей.

Общество Visa позволит клиентам банков удалять данные карт со сторонних сайтов Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками.

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Футбол «Сочи» забил «Оренбургу» пять голов, Кокорин оформил дубль В перенесенном матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 5:1. В составе сочинцев дубль оформил Александр Кокорин, который отличился на 35-й минуте с пенальти и на 62-й минуте с передачи Кристиана Нобоа.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.