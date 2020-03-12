Общество
Lenta.ruТом Хэнкс заразился коронавирусом
Звездная пара решила не рисковать и сдала анализы, которые показали положительный результат. Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование. На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
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Общество
Мишустин назвал минимальной угрозу распространения коронавируса в РФ
Москва, 12 марта 2020, 12:10 — REGNUM Угроза распространения в России коронавируса COVID-19 сведена к минимуму.
Космос
На экзопланете в созвездии Рыб идут металлические дожди
Названный объект расположен в созвездии Рыб на расстоянии приблизительно 640 световых лет от нас.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Госдума одобрила обнуление сроков Путина
В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Гаджеты
Появилась необычная тема Ubuntu для MIUI 11
В Сети появилась новая оригинальная оболочка MIUI 11 на основе Ubuntu. Ее разработкой занимался известный дизайнер Bruno Cortez.
Политика
Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России
Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
Энергетика
Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне
Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Политика
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Футбол
Коронавирус в спорте: УЕФА приостановит Лиги чемпионов и Лигу Европы
Цюрих, Швейцария, 12 марта 2020, 16:45 — REGNUM Согласно сообщениям журналист Николо Скира, УЕФА приняла решение приостановить проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса.
Космос
Миссию на Марс отложили из-за коронавируса
Армия и оружие
Турция отказалась выводить войска из сирийского Идлиба
Власти Турции обосновывают свое военное присутствие в Сирии необходимостью нейтрализации террористов, однако под ними в Анкаре подразумевают прежде всего сирийских курдов.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Футбол
Быстров прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Экс-игрок петербургского "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с коронавирусом, передает Sport24.
Общество
В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
Общество
В Европе осталась одна страна без коронавируса
Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменен из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти 17 марта в американском Миннеаполисе, официально отменен из-за распространения коронавируса, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Энергетика
Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок
Замминистра финансов Алексей Сазанов 11 марта заявил, что обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России.
Биатлон
Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.