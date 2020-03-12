Общество

Lenta.ruLenta.ruТом Хэнкс заразился коронавирусом

Звездная пара решила не рисковать и сдала анализы, которые показали положительный результат. Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование. На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
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Коронавирус добрался до Тома Хэнкса и спортсменов. Список знаменитостей под карантином

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Lenta.ruвчера в 21:34

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

РБК00:17
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Общество

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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Госдума одобрила обнуление сроков Путина

В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
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Появилась необычная тема Ubuntu для MIUI 11

В Сети появилась новая оригинальная оболочка MIUI 11 на основе Ubuntu. Ее разработкой занимался известный дизайнер Bruno Cortez.
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Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
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Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне.
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Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

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В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
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Цюрих, Швейцария, 12 марта 2020, 16:45 — REGNUM Согласно сообщениям журналист Николо Скира, УЕФА приняла решение приостановить проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса.
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Турция отказалась выводить войска из сирийского Идлиба

Власти Турции обосновывают свое военное присутствие в Сирии необходимостью нейтрализации террористов, однако под ними в Анкаре подразумевают прежде всего сирийских курдов.
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

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Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным

В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
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Быстров прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Экс-игрок петербургского "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с коронавирусом, передает Sport24.
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В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
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Этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти 17 марта в американском Миннеаполисе, официально отменен из-за распространения коронавируса, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок

Замминистра финансов Алексей Сазанов 11 марта заявил, что обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России.
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Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
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Том Хэнкс
Американский актёр
Американский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист и писатель. Хэнкс начинал свою актёрскую карьеру с ролей на телевидении и комедийных фильмов, прежде чем добился признания в качестве драматического актёра, и получил две премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» - за главные роли в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп», тем самым став одним из двух актёров в истории кинематографа, выигравших данную награду два раза подряд.
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