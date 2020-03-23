Общество

КоммерсантъКоммерсантъУ «Ведомостей» сменится главный редактор

У «Ведомостей» сменится главный редактор С 24 марта у «Ведомостей» будет и. о. главного редактора — бывший гендиректор проекта «Сноб» Андрей Шмаров. Редакционным директором станет медиаконсультант и бывший глава медиагруппы «Живи» Юрий Кацман.
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с чего всё началось

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет Андрей Шмаров

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, следует из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову. Зятьков и Шмаров подтвердили это «Ведомостям».
Ведомости10:44

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Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет Андрей Шмаров

Ведомости10:44

«Главное не навредить». Новый главный редактор «Ведомостей» — о своем назначении

Дождь13:47

У «Ведомостей» сменится главный редактор

Коммерсантъ12:21

Новые владельцы «Ведомостей» сменили главного редактора газеты

РБК11:07

Новый и.о. главреда «Ведомостей» пообещал, что редакционная политика издания не изменится

ТАСС11:57

В газете «Ведомости» сменится главный редактор

Lenta.ru12:07

Андрей Шмаров станет исполняющим обязанности главреда «Ведомостей»

Газета.Ru11:37
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

РИА Новости 09:50
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:18
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Происшествия

Адвокат историка Соколова сравнил его дело с пьесой Шекспира

Санкт-Петербург, 23 марта 2020, 13:54 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, сравнил его уголовное дело с пьесой Шекспира «Отелло, венецианский мавр» и заявил о нежелании в привлечении к участию присяжных.
REGNUM 06:54
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Космос

SpaceX развернет миллион наземных антенн для Starlink

Федеральная комиссия по связи (FCC) разрешила SpaceX развернуть до 1 миллиона наземных антенн, которые понадобятся компании для подключения пользователей к ее спутниковой сети Starlink.
V-kosmose.com 08:44
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Lenta.ru 11:31
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Происшествия

Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
РБК 13:19
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
РИА Новости 08:41
Происшествия

В Ярославле арестовали подозреваемых во взятках сотрудников МЧС

В Ярославле арестованы бывший начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону и его заместитель.
Коммерсантъ 13:27
Культура

В Великобритании покажут сериал «Путин: история русского шпиона»

Британский телеканал Channel 4 покажет 23 марта первую часть своего трехсерийного документального фильма про президента России Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).
Ведомости 09:54
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 602 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снижается второй день подряд: число жертв за этот период составило 602, также снижается число случаев заражения за сутки, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:14
Здоровье

Минздрав обязал врачей пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе

Медицинские работники всех специальностей должны пройти два образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из письма, подписанного замминистра здравоохранения Татьяной Семеновой.
РБК 11:37
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии не состоится из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Швейцарии, в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
iReactor 21 марта в 11:28
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Энергетика

Цены на нефть продолжили свое падение на открытии торгов

В понедельник, 23 марта, на начало торгов на бирже стоимость нефти всех марок вновь резко снизились, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи.
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Общество

Кадыров запретил в Чечне свадьбы в ресторанах из-за коронавируса

РБК 13:45
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru вчера в 11:23
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Интерфакс 11:47
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Тарантас Ньюс 21 марта в 03:58
Экономика

ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Российская газета 13:24
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Экономика

Ущерб экономике ФРГ от коронавируса может превысить 700 млрд евро

Ущерб немецкой экономике от пандемии нового коронавируса может составить сотни миллиардов евро, такой прогноз дает экономический институт Ifo в исследовании, опубликованном в понедельник.
ПРАЙМ 09:50
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