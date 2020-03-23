Общество
КоммерсантъУ «Ведомостей» сменится главный редактор
У «Ведомостей» сменится главный редактор С 24 марта у «Ведомостей» будет и. о. главного редактора — бывший гендиректор проекта «Сноб» Андрей Шмаров. Редакционным директором станет медиаконсультант и бывший глава медиагруппы «Живи» Юрий Кацман.
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с чего всё началось
Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, следует из письма покупателей издания Константина Зятькова и Алексея Голубовича действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову. Зятьков и Шмаров подтвердили это «Ведомостям».Ведомости10:44
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Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Происшествия
Адвокат историка Соколова сравнил его дело с пьесой Шекспира
Санкт-Петербург, 23 марта 2020, 13:54 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, сравнил его уголовное дело с пьесой Шекспира «Отелло, венецианский мавр» и заявил о нежелании в привлечении к участию присяжных.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Космос
SpaceX развернет миллион наземных антенн для Starlink
Федеральная комиссия по связи (FCC) разрешила SpaceX развернуть до 1 миллиона наземных антенн, которые понадобятся компании для подключения пользователей к ее спутниковой сети Starlink.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Политика
Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса
Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Происшествия
Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности
Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Происшествия
В Ярославле арестовали подозреваемых во взятках сотрудников МЧС
В Ярославле арестованы бывший начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону и его заместитель.
Культура
В Великобритании покажут сериал «Путин: история русского шпиона»
Британский телеканал Channel 4 покажет 23 марта первую часть своего трехсерийного документального фильма про президента России Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли 602 человека
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снижается второй день подряд: число жертв за этот период составило 602, также снижается число случаев заражения за сутки, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Здоровье
Минздрав обязал врачей пройти онлайн-курс помощи при коронавирусе
Медицинские работники всех специальностей должны пройти два образовательных модуля, посвященных диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из письма, подписанного замминистра здравоохранения Татьяной Семеновой.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии не состоится из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Швейцарии, в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Энергетика
Цены на нефть продолжили свое падение на открытии торгов
В понедельник, 23 марта, на начало торгов на бирже стоимость нефти всех марок вновь резко снизились, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Авто
Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли
Экономика
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро
Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Экономика
Ущерб экономике ФРГ от коронавируса может превысить 700 млрд евро
Ущерб немецкой экономике от пандемии нового коронавируса может составить сотни миллиардов евро, такой прогноз дает экономический институт Ifo в исследовании, опубликованном в понедельник.