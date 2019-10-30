Общество

РИА НовостиРИА НовостиУ «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
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Замерзшие москвичи расходятся после бесплатной раздачи новой мини‑колонки «Яндекса»

РИАМО07:05

Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки

Мослента00:47

Сотни москвичей выстроились в длинную очередь у магазина «Яндекса»

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Более тысячи москвичей собралось возле «Яндекса» ради бесплатной колонки

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У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

РИА Новости02:54

Около 2000 человек встали в очередь за бесплатной колонкой от «Яндекса»

Телеканал 360°02:42

В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

РБК05:11
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Дания разрешила строительство «Северного потока-2»

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Вести.Ru 09:05
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Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.
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РБК 03:08
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Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов

Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
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Россиян предупреждают о шапках, вызывающих рак кожи

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
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Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
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Алла Пугачева и Валентин Юдашкин решили временно отказаться от диеты

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Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
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Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
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РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

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В Ярославле дети в детском саду избили девочку

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В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа

Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.
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Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
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Прожиточный минимум пенсионеров Москвы увеличится на 3,7% в 2020 году

«Вашему вниманию представлен проект закона города Москвы, который предусматривает установление на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в размере 12 578 тысяч рублей, что превышает установленный размер на текущий год на 463 рубля или на 3,7%», - сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.
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СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда сообщил в своем Twitter, что со следующего дня будет тренироваться в «Витессе» Леонида Слуцкого.
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Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru вчера в 16:20
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