Общество

Российская газетаРоссийская газетаБолее 1000 человек встали в очередь за умной колонкой «Яндекса»

По данным "Яндекса", рано утром у здания собралась толпа, насчитывающая более тысячи человек. Первый покупатель занял очередь накануне - 29 октября в 22:30, то есть почти за полдня до начала акции по обмену - она началась в 10 утра 30 октября.
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Закрытые двери и драка: чем закончилась акция от «Яндекса»

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В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

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Около 2000 человек встали в очередь за бесплатной колонкой от «Яндекса»

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Сотни москвичей выстроились в длинную очередь у магазина «Яндекса»

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Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки

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В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
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Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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Соловьев рассказал о драке в студии

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АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:46
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Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
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В России создали одноразовую посуду из крахмала

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Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
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Киев отказался от повторной заявки на план действий по членству в НАТО

Дополнительные заявки подавать не нужно, резюмировал Кулеба.
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Экономика

Гендиректор госфонда Норвегии решил уйти в отставку

В Норвегии решил уйти в отставку руководитель организации, управляющей Фондом национального достояния, Ингве Слингстад.
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В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.
Телеканал Санкт-Петербург 09:38
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
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Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России

Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации.
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В Новой Москве из-за непогоды столкнулись 12 авто

Газета.Ru 10:54
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Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Верховная рада Украины на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
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Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
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Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии

Ранее, после длительных переговоров глав Турции и России, стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.
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Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
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Футбол

Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда намерен присоединиться в скором времени к голландскому «Витессу».
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Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
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Лукашенко высказался о миграции белорусов за границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силой миграцию белорусских специалистов за рубеж не остановить.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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