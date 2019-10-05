Полузащитник столичного «Динамо» Жоаозиньо получил серьезное повреждение по ходу поединка 12-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга». У 30-летнего исполнителя подозрение на перелом ноги. Его сразу со стадиона увезли в больницу.

Жоаозиньо отправлен в больницу с подозрением на перелом

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