РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЖоаозиньо отправлен в больницу с подозрением на перелом

Оренбург — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
36′
42′
Артур Юсупов
43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
51′
Артем Кулишев
61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
66′
71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
90′
Полузащитник столичного «Динамо» Жоаозиньо получил серьезное повреждение по ходу поединка 12-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга». У 30-летнего исполнителя подозрение на перелом ноги. Его сразу со стадиона увезли в больницу.
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