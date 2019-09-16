У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.

Гаджеты Показаны возможности камеры в Google Pixel 4 Выход новых Google Pixel 4 ожидается 3 октября.

Шоу-бизнес Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.

Технологии Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.

Музыка Чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте Чиновница из управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу пожаловалась на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте.

Здоровье Дефицит медицинских работников в Башкирии уменьшается В текущем году в больницах Башкортостана медицинских работников стало больше на 178 человек.

Шоу-бизнес Дочь Рождественского впервые стала мамой в 49 лет Младшая дочь поэта Роберта Рождественского родила долгожданного ребенка. Ксения впервые стала мамой в 49 лет.

Политика В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.

Армия и оружие Раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок Не решаясь наносить ядерный удар по советским базам, стратеги НАТО придумывали альтернативные планы, некоторые из них были комичными или совсем уж сумасшедшими.

Политика В ЛНР обострилась борьба за власть «Корнет был не удовлетворен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к бывшему главе МГБ ЛНР Пасечнику», — говорится в материале.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Происшествия Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".

Финансы Из-за роста цен на нефть укрепляется российский рубль Курс доллара при открытии торгов в Москве опустился ниже 64 рублей. Европейская валюта подешевела более, чем на 80 копеек.

Политика Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.

Энергетика Трамп разрешил использовать резервы США для поддержания рынка нефти Президент США Дональд Трамп распорядился выделить нефть из стратегического резерва для поддержания рынка.

Общество С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.

Политика В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17 Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Общество На заводах General Motors в США объявили общенациональную забастовку Работники заводов General Motors Co объявили на понедельник общенациональную забастовку, которая стала крупнейшей для Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) более чем за десятилетие, пишет Dow Jones.

Единоборства Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября Поединок между Александром Емельяненко и Михаил Кокляевым состоится 29 ноября. Об этом в своем Instagram сообщил Емельяненко.

Политика В Кремле прокомментировали данные о программе интеграции с Белоруссией Как напомнил представитель Кремля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге поручили правительствам доработать план действий по интеграции экономик двух государств.

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".