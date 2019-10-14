У Зеленского упал рейтинг на Украине

Общество Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил новую версию перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством.

Футбол Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020 В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).

Политика Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.

Политика В Киеве стартовал марш украинских националистов В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.

Экономика Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС По мнению Орешкина, привлечение инвестиций через рублевые расчеты позволит России минимизировать потери от экономических санкций США и зависимость от американской валюты.

Гаджеты Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11 Xiaomi выпустила стабильную версию своей операционной системы MIUI 11 и начала ее распространять для владельцев последнего флагмана Xiaomi 9 Pro 5G.

Единоборства Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161 Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.

Общество В США запретили выпуск криптовалюты Павла Дурова Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram, в которую инвесторы вложили 1,7 миллиарда долларов.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Футбол «Спартак» опубликовал видео первой тренировки под руководством Тедеско Вскоре после окончания пресс-конференции, на которой Тедеско ответил на вопросы российских журналистов, на официальном канале "Спартака" было опубликовано видео первой тренировки "красно-белых" под руководством нового тренера.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Энергетика Сланцевая революция в США подошла к концу Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.

Общество Покойник развеселил родственников на своих похоронах В графстве Килкенни, Ирландия, скорбящие расхохотались на похоронах, услышав голос из могилы. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Армия и оружие В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.

Игры Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.