Политика
Газета.RuУ Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Газета.Ru вчера в 18:55
Авто
УАЗ поднял цены на все свои модели
Ульяновский автозавод (УАЗ) поднял цены на все свои внедорожники на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.
Автоновости дня вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру вчера в 09:30
Здоровье
Эксперты назвали 5 опасных для здоровья народных средств
Эксперты портала «Здоровье Mail.ru» считают, что как минимум 5 из них на пользу не пойдут и принесут только вред.
Вечерний курьер 12 октября в 14:12
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Футбол
Криштиану Роналду в матче со сборной Украины забил 700-й гол в карьере
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Генеральный директор компании«ТелеМаг» пояснил, что зрители увидели порно вместо ток-шоу из-за технического сбоя.
Lenta.ru вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
В Перми иномарка сбила пятерых детей на переходе
По имеющимся данным, автомобиль Mazda, завершая выезд с перекрестка, сбил пятерых 8-летних детей, которые начали переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
UsedCars.ru вчера в 12:27
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 20:25
Происшествия
В Екатеринбурге автомобиль Subaru сбил девушку и врезался в дерево
После удара Subaru выехала на тротуар, сбив девушку, и в итоге автомобиль врезался в дерево.
REGNUM вчера в 23:15
Единоборства
Впавший в кому боксер Дэй находится в критическом состоянии
Замана вчера в 07:37
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Общество
Россияне перечислили самые скучные профессии
По мнению россиян, самыми скучными являются профессии охранника и бухгалтера.
Татар-информ 00:18
Общество
Букеровская премия присуждена сразу двум писателям
Коммерсантъ вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Илья Древнов впервые прокомментировал развод с Марией Порошиной
Порошина и Древнов не распространялись о причинах развода.
Вокруг ТВ вчера в 15:40
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro вчера в 12:26
Футбол
Ракитич шёл пешком из аэропорта Барселоны в связи с протестами
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич шёл пешком из аэропорта столицы Каталонии, сообщает AS.
Чемпионат вчера в 13:21
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия вчера в 00:54
Политика
Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru вчера в 08:08
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Происшествия
Задержанный в Томске вербовщик террористов приговорен к 13 годам
Выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда 26 сентября признала фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и приговорила к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
НИА-Томск вчера в 23:07
Футбол
УЕФА рассмотрит воинское приветствие сборной Турции
УЕФА проведет расследование касаемо празднования сборной Турции победного гола в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (1:0), информирует dw.com.
Спорт-Экспресс вчера в 02:50
Политика
Пристайко назвал красные линии в урегулировании конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе выступления в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе обозначил красные линии для Киева в вопросе урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:59
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
REGNUM вчера в 16:00
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Происшествия
Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов.
РИА Новости вчера в 22:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал Тони Фергюсона своим следующим соперником
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, планирующий провести очередную защиту титула в марте-апреле 2020 года, подтвердил информацию о том, что его следующим соперником станет первый номер рейтинга легковесов UFC, Тони Фергюсон.
FightTime.ru 13 октября в 09:30