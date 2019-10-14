Политика

Газета.RuГазета.RuУ Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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