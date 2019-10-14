У Зеленского упал рейтинг на Украине

Политика Трамп ввел санкции против Турции Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Футбол Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака» Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Футбол Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс» Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что от президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи ему поступило предложение о покупке клуба.

Общество Ленобласть стала лидером рейтинга регионов России по вводу жилья Меньше всего жилья в период с июля 2018 по июнь 2019 года ввели в Мурманской (9,072) и Магаданской области (0,025), Чукотском автономном округе (0,024).

Политика Путин прилетел в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, его самолет приземлился в Эр-Рияде, передает в понедельник РИА Новости.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кино На экранах «Гемини» Энга Ли На экранах "Гемини" Энга Ли В прокат вышел боевик Энга Ли "Гемини", заманивающий зрителя новейшими технологическими достижениями — форматом 120 кадров в секунду и Уиллом Смитом, помолодевшим с помощью компьютерной графики на 25 лет.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Авто Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S. Это самая доступная версия электромобиля. Стоимость новинки - от 6,7 миллионов рублей.

Общество Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.

Футбол Сборная Украины обыграла португальцев и отобралась на ЕВРО-2020 Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.