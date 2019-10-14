Политика
Газета.RuУ Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
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В Черное море вошел эсминец США «Портер», передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
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Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге
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Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Авто
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Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S. Это самая доступная версия электромобиля. Стоимость новинки - от 6,7 миллионов рублей.
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Футбол
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Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
Футбол
Сборная Украины обыграла португальцев и отобралась на ЕВРО-2020
Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.
Космос
Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках
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У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Энергетика
В Европе ожидается увеличение спроса на российский газ
В настоящее время в Европе идет процесс перехода на природный газ, который является наиболее экологичным видом топлива.