Политика
Газета.RuУ Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
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Наука
Ученые выяснили, правда ли раньше было лучше
Авторы считают, что именно то, как и о чем люди говорят или пишут, отражает их уровень счастья.
Planet Today 15:31
Гаджеты
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общая газета.RU 17:29
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Политика
Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru 08:08
Наука
Найдена формула нового сверхпроводного материала
Как сообщает eurekaalert.com, команда во главе с доцентом Йошиказу Мидзугучи из Токийского столичного университета создала слоистый сверхпроводник на основе сульфида висмута; их работа уже выявила новые термоэлектрические свойства и повышенную «критическую температуру», ниже которой наблюдается сверхпроводимость.
Машины и Механизмы 12 октября в 10:12
Авто
Honda оснастила конкурента Hyundai Solaris новой «турботройкой»
Бюджетный седан, одноклассниками которого являются Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Kia Rio, продают в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки, Индии и Китае, а также в Японии.
SpeedMe 08:12
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Армия и оружие
США планирует настроить страны НАТО против Турции
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.
РЕН ТВ 18:01
Происшествия
СК задержал еще несколько участников столкновений на митингах в Москве
Следственный комитет России (СК РФ) установил еще шесть человек, в чьих действиях во время несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля нашли признаки противодействия и насилия по отношению к властям (ст. 318 ч.1 УК РФ).
Известия 10:47
Футбол
Мелкадзе рассказал, что помешало ему раскрыться в «Спартаке»
Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, что помешало ему ярко проявить себя в «Спартаке» весной 2019 года.
Спорт-Экспресс 13:26
Футбол
УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
RT на русском 05:58
Экономика
Рахмон раскритиковал систему подготовки специалистов в Таджикистане
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с работниками промышленности раскритиковал систему подготовки специалистов в стране.
Sputnik Таджикистан 05:37
Общество
Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту
В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Политика
США добавили в санкционный список главу Минобороны Турции
США добавили в санкционный список главу минобороны Турции - Минфин.
ТАСС 18:06
Авто
Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто
Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
Движок 06:22
Армия и оружие
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на смартфон Redmi K20 Pro
В России Redmi K20 Pro доступен под названием Xiaomi Mi 9T Pro, продажи которого начались в сентябре по цене 33990 рублей за версию с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами встроенной памяти.
UfaTime.ru вчера в 09:13
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru 03:56
Единоборства
Хорватский боец ММА лишился пальца во время уборки урожая
Хорватскому бойцу смешанных единоборств Зорану Доду отрезало палец комбайном при уборке урожая.
Газета.Ru 15:32
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04