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Газета.RuАстрономы нашли у Земли второй спутник
Астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на циркуляр Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.
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