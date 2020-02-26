Космос

Газета.RuГазета.RuАстрономы нашли у Земли второй спутник

Астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на циркуляр Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.
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