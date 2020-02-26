Астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на циркуляр Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

Астрономы нашли у Земли второй спутник

Общество Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Армия и оружие Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

Политика В Кремле отреагировали на заявления Суркова об Украине и Донбассе В Кремле отреагировали на заявления бывшего помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова об Украине и Донбассе, которые он сделал, отвечая на вопросы директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Шоу-бизнес Любовь Успенская подтвердила проблемы с наркотиками у дочери Звезда подтвердила, что странное поведение ее дочери Татьяны – результат приема наркотиков: «все, что с ней происходит, последствия наркоты и аварии» [Татьяна травмировалась, упав с велосипеда – прим. uznayvse.ru].

Шоу-бизнес 80-летний Эммануил Виторган трогательно поздравил дочь с 2-летием Младшей дочери 80-летнего актера Эммануила Виторгана Этель исполнилось 2 года, с чем счастливый многодетный отец поспешил ее поздравить, опубликовав совместное фото в своем микроблоге.

Политика Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.

Шоу-бизнес Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.