Земля получила второй естественный спутник. Им стал малый астероид 2020 CD3, передает РИА Новости со ссылкой на циркуляр Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

У Земли появился второй спутник

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