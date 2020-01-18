Политика

КоммерсантъКоммерсантъУ администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

В Москве у здания администрации президента начались пикеты против изменения Конституции РФ, сообщают «МБХ медиа» и «Дождь». Внести поправки в основной закон страны предложил президент Владимир Путин. Он также предложил вынести все изменения на всенародное голосование.
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с чего всё началось
Участники пикета против изменения Конституции считают, что «Путин совершил конституционный переворот» и что он планирует узурпировать власть и править Россией вечно, так объяснил
 повод для проведения акции Илья Азар в своем фейсбуке.
Агентство Телеграф07:29

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«Сколько можно меняться стульями?» Как прошли пикеты против поправок в Конституцию, предложенных Путиным

Дождь10:45

В Москве задержаны активисты SERB, мешавшие пикетам против изменения Конституции

Московский Комсомолец09:30

Возле администрации президента готовятся пикеты из-за готовящихся поправок в Конституцию

Znak.comвчера в 07:04

В Москве у администрации президента начались пикеты против изменения Конституции

Полит.ру06:47

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ05:30

В Москве у администрации президента проходят пикеты против конституционной реформы

Новая газета05:06

Одиночные пикеты против поправок в конституцию прошли сегодня у здания АП в центре Москвы

Эхо Москвы10:05
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Здоровье

В 2019 году витамины «Витрум» были изъяты из российских аптек, а Росздравнадзор признал недоброкачественной партию «Омез», поступившую в омские аптеки

Количество аптек растет с каждым годом, и тема качества лекарств по-прежнему актуальна.
Коммерческие Вести 02:52
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Сарадж призвал оказать давление на Хафтара в Берлине

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж призвал участников берлинского саммита по урегулированию кризиса в Ливии оказать давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, чтобы восстановить экспорт нефти, передает Bloomberg.
Коммерсантъ 16:50
Происшествия

Криворожский преступник зарезал двух человек

В Кривом Рогу задержали зарезавшего двух человек мужчину, сообщила 18 января пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
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Происшествия

В московском аквапарке 4-летнюю девочку засосало в трубу

Газета.Ru 11:11
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Политика

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Газета.Ru 10:25
Космос

Слияние галактик: Млечный путь может поглотить соседнюю галактику

Дальнейшее изучение поразило ученых ещё больше, согласно спектральному анализу звёзды имеют внегалактическое происхождение, а это значит что их «родителями» стали материалы галактик Млечного пути и Магеллановых Облаков.
Yakutsk.ru вчера в 11:36
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК 09:55
Футбол

Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом

Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Газета.Ru 07:14
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК 16 января в 20:35
Общество

Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
REGNUM 15:00
Кино

Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети

Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
iReactor вчера в 17:22
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Lenta.ru 16:06
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Политика

Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
РБК 17:57
Авто

Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

В основу внедорожника ляжет платформа «TNGA». Производитель обещает сохранить Land Cruiser 300 рамную конструкцию.
ГЛАС.RU 16 января в 01:40
Гаджеты

Российский Samsung Galaxy A51 побил украинский рекорд дешевизны

Дни24 05:18
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Lenta.ru 13:30
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

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Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом

Спорт-Экспресс 17:35
Политика

Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова

Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
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Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
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Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru 16 января в 18:39
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Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Футбол

«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн

Чемпионат 16 января в 13:30
Технологии

Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
ToDay News Ufa 14:18
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Глава Volkswagen: эра классических автопроизводителей закончилась

Красная весна 16 января в 10:53
Армия и оружие

Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря

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