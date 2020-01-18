Политика

КоммерсантъКоммерсантъУ администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

В Москве у здания администрации президента начались пикеты против изменения Конституции РФ, сообщают «МБХ медиа» и «Дождь». Внести поправки в основной закон страны предложил президент Владимир Путин. Он также предложил вынести все изменения на всенародное голосование.
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с чего всё началось
Участники пикета против изменения Конституции считают, что «Путин совершил конституционный переворот» и что он планирует узурпировать власть и править Россией вечно, так объяснил
 повод для проведения акции Илья Азар в своем фейсбуке.
Агентство Телеграф07:29

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«Сколько можно меняться стульями?» Как прошли пикеты против поправок в Конституцию, предложенных Путиным

Дождь10:45

В Москве у администрации президента начались пикеты против изменения Конституции

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Навальный назвал «разводкой» призывы выйти на акции в защиту Конституции

Собеседниквчера в 08:03

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Эхо Москвы10:05

В Москве у администрации президента проходят пикеты против конституционной реформы

Новая газета05:06

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Коммерсантъ05:30

Возле администрации президента готовятся пикеты из-за готовящихся поправок в Конституцию

Znak.comвчера в 07:04
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
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Как работают Яндекс.Новости?
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