Политика
КоммерсантъУ администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции
В Москве у здания администрации президента начались пикеты против изменения Конституции РФ, сообщают «МБХ медиа» и «Дождь». Внести поправки в основной закон страны предложил президент Владимир Путин. Он также предложил вынести все изменения на всенародное голосование.
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с чего всё началось
Участники пикета против изменения Конституции считают, что «Путин совершил конституционный переворот» и что он планирует узурпировать власть и править Россией вечно, так объяснил повод для проведения акции Илья Азар в своем фейсбуке.Агентство Телеграф07:29
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Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник пошел разбираться с другим участником драки, затем вернулся к лежащему на полу.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Общество
Жители Латвии возмутились из-за русского языка
Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.
Космос
Зонд Cassini запечатлел полярные сияния на полюсе Сатурна
«Удивительно много вопросов, вращающихся вокруг полярных сияний Сатурна, остаются без ответа, даже после выдающегося успеха миссии Cassini», – признали ученые Ланкастерского университета, исследовавшие снимки.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Политика
Трамп раскрыл детали причины убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп раскрыл детали, указывающие на причину убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани, возглавлявшего подразделение «Кудс» Корпуса сил стражей исламской революции (КСИР), передает CNN.
Космос
Телескопы «Спектр-РГ» приступили к сканированию небесной сферы
По информации ведомства, обсерватория начала сканирование в декабре 2019 года.
Авто
«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборку автомобилей
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Происшествия
В Самаре локализовали пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
Биатлон
Хованцев об интервью Падина: В человеке говорит злоба
«Просто считаю, что в человеке говорит злоба», — сказал Хованцев.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Фигурное катание
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера на чемпионате Канады
Во время ритм танца Пайпер Гиллес зацепилась волосами за костюм своего партнера - Поля Пуарье.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в Москве за 2019 год
Аналитики составили топ-10 самых продаваемых в Москве автомобилей по итогам 2019 года, сообщается на сайте агентства «Автостат».
Общество
Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии
Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Экономика
ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk провел разведку у границ Крыма, передает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал вредные для смартфона приложения.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова похудела из-за неизлечимой болезни
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10
Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.