Политика

КоммерсантъКоммерсантъУ администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

В Москве у здания администрации президента начались пикеты против изменения Конституции РФ, сообщают «МБХ медиа» и «Дождь». Внести поправки в основной закон страны предложил президент Владимир Путин. Он также предложил вынести все изменения на всенародное голосование.
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с чего всё началось
Участники пикета против изменения Конституции считают, что «Путин совершил конституционный переворот» и что он планирует узурпировать власть и править Россией вечно, так объяснил
 повод для проведения акции Илья Азар в своем фейсбуке.
Агентство Телеграф07:29

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«Сколько можно меняться стульями?» Как прошли пикеты против поправок в Конституцию, предложенных Путиным

Дождь10:45

В Москве у администрации президента начались пикеты против изменения Конституции

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Znak.comвчера в 07:04
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