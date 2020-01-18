с чего всё началось

В Москве у здания администрации президента начались пикеты против изменения Конституции РФ, сообщают «МБХ медиа» и «Дождь». Внести поправки в основной закон страны предложил президент Владимир Путин. Он также предложил вынести все изменения на всенародное голосование.

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

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