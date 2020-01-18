Политика
КоммерсантъУ администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции
В Москве у здания администрации президента начались пикеты против изменения Конституции РФ, сообщают «МБХ медиа» и «Дождь». Внести поправки в основной закон страны предложил президент Владимир Путин. Он также предложил вынести все изменения на всенародное голосование.
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с чего всё началось
Участники пикета против изменения Конституции считают, что «Путин совершил конституционный переворот» и что он планирует узурпировать власть и править Россией вечно, так объяснил повод для проведения акции Илья Азар в своем фейсбуке.Агентство Телеграф07:29
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Политика
Путин назвал нацпроекты ключом к росту реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин назвал развитие нацпроектов и достижение национальных целей «реальным планом улучшения жизни россиян».
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Общество
Гидрометцентр: похолодание придет в Центральную Россию
Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Политика
Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией
Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией.
Шоу-бизнес
Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича
Появилась первая фотография со свадебной церемонии греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III и бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.
Религия
У православных россиян наступил крещенский сочельник
В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Политика
Варшава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства
Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
Общество
Володин с активом Псковской области обсудит экономику региона
Володин в Псковской области встретится с активом региона.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Здоровье
Сепсис убивает в 5 раз чаще, чем рак груди
Заражения крови ежегодно уносят в 5 раз больше жизней граждан США, чем рак груди.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Политика
МИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине
Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств.
Политика
Мария Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове
Ранее главред "Эха Москвы" негативно оценил слова Сергея Лаврова о том, что для США международное право — это дело десятое.
Кино
Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Футбол
Футболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубом
Хорватский футболист Звонимир Шарлия попрощался с московским ЦСКА, за который он выступал на правах аренды.
Хоккей
Бобровский заявил, что ему нравится жить в США
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о том, как себя чувствует в США.
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировано землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на юге Новосибирской области.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Биатлон
Российские биатлонисты повторили лучший результат сезона в эстафете
Мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой сборной Франции.
Футбол
Краневиттер не поедет в Мексику, «Зенит» нашел другое решение
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможной продаже Матиаса Краневиттера.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии
Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Общество