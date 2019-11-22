Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Три выстрела в спину: налет на перевозчика денег в аэропорту Кольцово попал на видео

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За полгода забрали 50 миллионов наличными. Почему вооруженные бандиты нападают на людей в Кольцово

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Неизвестные украли 30 млн рублей у мужчины в районе аэропорта Екатеринбурга

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Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

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Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене

По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
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Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
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Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
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В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
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Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
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REGNUM 04:05
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Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
ТАСС 05:36
Политика

В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии

Коммерсантъ 06:42
Политика

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Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
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«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций «Газпрома»

«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.
Ведомости вчера в 00:47
Общество

Польша экстрадировала в РФ экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала в Россию экс-владельца НПО «Космос» Андрея Чернякова. Его обвиняют в мошенничестве на сумму почти 17 миллиардов рублей.
News.ru 06:58
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ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Известия 06:18
Происшествия

Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
RT на русском 06:27
Общество

Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года.
REGNUM 05:11
Общество

Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Происшествия

Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест

Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Интерфакс 05:56
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
РБК 06:47
Происшествия

В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Газета.Ru 05:24
Экономика

Россиянам начали продавать лекарства в кредит

Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых.
Lenta.ru 06:20
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Рублёв вывел сборную России вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса

News.ru 06:17
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Политика

Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Коммерсантъ 04:51
Армия и оружие

Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Активные боевые действия в Сирии были завершены, а исход боевиков из этой страны в Россию предотвращен.
РЕН ТВ 06:09
Происшествия

Арестован экс-руководитель УМВД по Тюменской области

REGNUM 06:37
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Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Политика

Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным

Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
ТАСС 04:46
Общество

Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии

В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
РБК 06:22
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