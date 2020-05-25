Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУ актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая. Отмечается, что Мороз получила результаты теста на вирус 22 мая.
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Коронавирус у Дарьи Мороз: из-за болезни не смогла участвовать в «Танцах со звездами»

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Paparazzi.ru06:05
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Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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Вести.Ru 06:15
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Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Lenta.ru 04:20
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Общество

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Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Дзержинске особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
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В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Общество

В Архангельской области открыли еще один обсерватор

На 25 мая в Архангельской области зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает областной оперативный штаб.
Новости Архангельска 29.ru 06:27
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Общество

В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках

Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение.
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Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

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Renault и Nissan могут сократить расходы еще на 5 млрд долларов

Французский Renault и японский Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, на этой неделе объявят о дополнительном сокращении расходов более чем на 5 млрд долларов.
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Путин призвал РЖД помогать горнякам в Кузбассе

Президент России Владимир Путин призвал ОАО "РЖД" помогать горнякам Кузбасса.
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Redmi представила свой самый доступный смартфон Redmi K30i 5G

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
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Общество

Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
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Декольте героини сериала подвергли цензуре и разгневали зрителей

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Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
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Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
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В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
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Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

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«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один футбольный клуб

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Дарья Мороз
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Дважды лауреат российской кинопремии «Ника», лауреат российской театральной премии «Золотая маска».
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