Коронавирус
ИзвестияУ актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
24 мая актриса театра и кино Алена Бабенко сообщила в своем Instagram, что заразилась коронавирусом и легла на лечение в больницу. Она также являлась одной из участниц шоу «Танцы со звездами» и отказалась от участия из-за болезни.
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Коронавирус у Дарьи Мороз: из-за болезни не смогла участвовать в «Танцах со звездами»
Комсомольская правда06:26
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой
Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Политика
Путин обсудил ситуацию в Сирии с премьер-министром Ирака
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи, в ходе которых они обсудили ситуацию в Сирии.
РЕН ТВ 08:16
Экономика
Абрамович отсрочил покупку угольной компании «Сибуглемет»
О намерении Evraz выкупить «Сибуглемет» стало известно в феврале — тогда «Коммерсант» сообщил, что в ФАС поступило ходатайство от основных владельцев Evraz о покупке угледобывающей компании.
Компания 02:19
Шоу-бизнес
Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Пять лет назад в семье Яниных случилось несчастье. 32-летнего Алексея разбил инсульт.
Вокруг ТВ 09:01
Космос
Большая удача: В небе над Донецком можно будет увидеть полет МКС
Увидеть полет МКС - это большая удача.
КП - Донецк 08:58
Общество
Названы сроки возобновления туризма в России
Первым этапом станет возобновление работы санаториев с медицинской лицензией, правительство уже разрабатывает правила для дальнейшего открытия туротрасли (курорты, отели, пляжи, круизы и т.д.).
Известия 09:46
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Экономика
РЖД урезали инвестиции в проектирование
16 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли подтвердил планы государства продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов, несмотря на непростые эпидемиологические условия.
Интерфакс 07:03
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Гаджеты
Новый телевизор Xiaomi получил тонкие рамки и доступную цену
Представлена новая модель телевизора серии Mi TV Pro. Новинка отличается низкой стоимостью даже для такой бюджетной линейки.
Anonsens 09:34
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Вечерняя Москва 04:40
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Футбол
Завтра ЦСКА может получить разрешение на тренировки в Ватутинках
Как стало известно «СЭ», завтра, 26 мая, столичные власти могут выдать ЦСКА разрешение на использование базы в Ватутинках для проведения тренировок на открытом воздухе.
Спорт-Экспресс 07:45
Общество
Правительство запретило до октября ввоз топлива в Россию
Правительство постановило до 1 октября запретить импорт отдельных видов топлива, документ опубликован на портале правовой информации.
Ведомости 07:52
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре настаивают, что употребление алкоголя следует свести к минимуму в любых ситуациях, а в условиях пандемии COVID-19 в особенности.
Новые Ведомости 04:51
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01