Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

У российской актрисы Дарьи Мороз диагностировали коронавирус. Об этом в понедельник, 25 мая, пишет StarHit. По данным издания, Мороз получила положительный результат тестирования на COVID-19 в пятницу, 22 мая.
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Звезда «Содержанок» Дарья Мороз заразилась коронавирусом

Вокруг ТВ07:29

СМИ: Дарье Мороз диагностировали коронавирус

Woman.ru06:19

Эстафета «Танцев со звездами»: Дарья Мороз заразилась коронавирусом вслед за Иваковой и Бабенко

Телепрограмма06:07

СМИ подтвердили диагноз Дарьи Мороз

7Дней.ру06:30

Звезда «Содержанок» Дарья Мороз «подхватила» коронавирус

Слово и Дело06:27

Коронавирус у Дарьи Мороз: из-за болезни не смогла участвовать в «Танцах со звездами»

Комсомольская правда06:26

У Дарьи Мороз диагностировали коронавирус

StarHit.ru06:31
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Экономика

Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ

Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
Армия и оружие

Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках

В ЛНА прокомментировали информацию о собственном отступлении. Силы Халифы Хафтара отчитались о 13 сбитых турецких беспилотниках.
Piter.tv 05:36
9
Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
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Общество

Профсоюзы предложили компенсировать расходы работников на «удаленке»

Свою инциативу ФНПР изложила в письме в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) В соответствии с новой, если, конечно, ее примут, участники трудовых отношений смогут оформить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку, пишут «Известия» со ссылкой на письмо.
Expert.ru 06:51
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Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

РИА Новости 12:58
Общество

Минпросвещения назвало даты пробного ЕГЭ

Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля.
РИА Новости 13:56
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Общество

В России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня

Правительство РФ начнет поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма с 1 июня, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 11:09
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Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com 10:34
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Культура

Noize MC спел песню к юбилею Иосифа Бродского

Инфо24 09:22
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ 23 мая в 23:32
1K
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,2K
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
1,4K
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Интерфакс 09:01
30
Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Наука

Новый рекорд скорости интернета установлен

Сайт интересных новостей 22 мая в 12:56
30
Экономика

Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото

Некоторые из титанов Уолл-стрит, великих инвесторов-миллиардеров, заработавших состояния на финансовых рынках Америки, сильно обеспокоены тем, насколько сильно экономика США пострадала от коронавируса.
РИА Новости 01:00
8
Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
22
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
1
Игры

Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»

Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor вчера в 03:55
8
Киберспорт

Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»

Компания «Sony» решила порадовать своих подписчиков и объявила о раздаче легендарной «Call of Duty: WWII».
ГЛАС.RU 13:31
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
12
Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
126
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
2,5K
Наука

Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец вчера в 15:56
103
Происшествия

Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
164
Общество

У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок

У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала.
Lenta.ru 10:32
14
Происшествия

За злоупотребления из МВД уволены два генерала

По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков.
Вести.Ru 09:30
61
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
57
Общество

Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье

В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
521
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
637
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Дарья Мороз
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Дважды лауреат российской кинопремии «Ника», лауреат российской театральной премии «Золотая маска».
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Алёна Бабенко
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и телевидения, кинопродюсер, заслуженная артистка Российской Федерации.
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