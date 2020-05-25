Коронавирус
ИзвестияУ актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
24 мая актриса театра и кино Алена Бабенко сообщила в своем Instagram, что заразилась коронавирусом и легла на лечение в больницу. Она также являлась одной из участниц шоу «Танцы со звездами» и отказалась от участия из-за болезни.
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Она не смогла принять участие в финале по состоянию здоровья, поэтому с парой Дарья Мороз и Святослав Герасимов мы, к сожалению, расстаёмся.
— Андрей Малахов, российский телеведущий7Дней.ру вчера в 16:00
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Коронавирус у Дарьи Мороз: из-за болезни не смогла участвовать в «Танцах со звездами»
Комсомольская правда06:26
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В Курске вынесен приговор за взятку бывшему главе госинспекции труда
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