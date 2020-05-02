Шоу-бизнес

Пятый каналПятый каналУ актрисы Татьяны Васильевой диагностировали коронавирус

Вечером 1 мая Татьяна Васильева сообщила 5-tv.ru, что она заболела. Народная артистка призналась, что вызвала себе скорую помощь из-за температуры и кашля. Она отметила, что симптомы похожи на коронавирус, однако не стала утверждать, что заразилась именно им.
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Больная COVID-19 актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы

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Пятый канал09:47

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Татьяна Васильева
Актриса
Советская и российская актриса, телеведущая. Народная артистка РФ.
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