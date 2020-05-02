Шоу-бизнес
Пятый каналУ актрисы Татьяны Васильевой диагностировали коронавирус
Вечером 1 мая Татьяна Васильева сообщила 5-tv.ru, что она заболела. Народная артистка призналась, что вызвала себе скорую помощь из-за температуры и кашля. Она отметила, что симптомы похожи на коронавирус, однако не стала утверждать, что заразилась именно им.
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Общество
Попова допустила введение «паспорта иммунитета» по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что людям, у которых были выявлены антитела к коронавирусу нового типа, будут выдавать "паспорт иммунитета".
Газета.Ru 11:22
Экономика
Власти Турина обязали жителей носить маски
Турин, Италия, 2 мая 2020, 19:16 — REGNUM С 4 мая в итальянской провинции Пьемонт (Турин) ношение масок во всех общественных местах закрытого типа (транспорт, магазины и т.д.) станет обязательным, заявил в субботу, 2 мая, глава региона Альберто Чирио.
REGNUM 12:16
Политика
Журналисты Le Monde: пандемия коронавируса положила конец лидерству США
Пандемия коронавирусной инфекции положила конец установленному после Второй мировой войны миропорядку, а также лидерству США на международной сцене, заявили авторы французского издания Le Monde.
Московский Комсомолец 20:34
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Американцы следят за работой российских военных заводов
Отмечается, что в Orbital Insights подготовили отчет, в котором указано, что некоторые российские оборонные предприятия якобы снизили темпы производства, сократив число приходящих на заводы работников на фоне пандемии коронавируса.
RuNews24.ru 05:25
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости 19:19
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области введён карантин
Нижний Новгород, 2 мая 2020, 22:16 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о введении режима карантина в семи населенных пунктах на территории региона, в которых наблюдается крайне высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекции.
REGNUM 15:16
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
Спорт
Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в пауэрлифтинге
Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, сыгравший роль Григора «Горы» Клигана в известном сериале «Игра престолов», установил рекорд в становой тяге.
Телеканал 360° 17:48
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 12:01
Общество
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
Наука
У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию
Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 09:31
Экономика
Нацбанк: ВВП Украины сократится на 11% во втором квартале
Национальный банк Украины считает, что ВВП страны во втором квартале 2020 года сократится на 11% из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз, опубликованный регулятором.
Газета.Ru вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с 20-летием
Сегодня в семье известной фигуристки Татьны Навки отмечают важный праздник. Старшей дочери знаменитости Александре исполняется 20 лет.
Летидор 04:10
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров
Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Общество
В Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт
В общественный транспорт Московской области с 12 мая пустят только в медицинской маске.
Gazeta.SPb 17:36
Футбол
Касильяс потроллил Пике, который вспомнил о разгроме «Реала» со счетом 6:2
Ровно 11 лет назад сине-гранатовые разгромили «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 6:2. Пике на своей странице в «Твиттере» опубликовал ролик с моментами того матча и написал: «11 лет!».
Чемпионат 16:24
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Происшествия
СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы
RT на русском 13:26
Гаджеты
Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS
Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов.
Astera 14:07
Экономика
В Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии
Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года.
РИА Новости 16:40