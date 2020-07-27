Общество
ИзвестияУ арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Находясь под арестом в СИЗО, Сафронов бросил курить и прочел книги Федора Достоевского. Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации «Роскосмос» сообщалось в мае.
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Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Армия и оружие
Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив
Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
Общество
Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Политика
США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
Происшествия
СК возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими под Волгоградом
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек, обнаруженных сегодня в салоне автомобиля в оросительном канале Заволжской оросительной системы», — сообщили в СК.
RT на русском 12:50
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российская газета 13:05
Экономика
В Минфине сделали заявление об изъятии денег у россиян
Заместитель министра финансов Тимур Максимов сделал заявление, которое касается каждого россиянина, имеющего средства на счетах в банках.
Konkurent.ru 25 июля в 09:14
Игры
«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus
В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Российская газета 12:03
Футбол
Клопп прокомментировал переход Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»
ProstoProSport 08:40
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Игры
VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания
Valve выпустит новую сюжетную кампанию для Left 4 Dead 2. Об этом сообщил автор канала Valve News Network Тайлер МакВикер со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 13:16
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» встречается с девушкой на 30 лет моложе себя
Сам Григорьев-Аполлонов отметил, что недавно летел из Сочи с приятелем, который развёлся после 30 лет брака, снова женился на молодой девушке и стал отцом маленькой дочки.
Life.ru 13:08
Происшествия
Трехлетний Муса Сулейманов обнаружен мертвым
В Симферопольском районе Крыма свёрнуты поисково-спасательные работы в связи с исчезновением трехлетнего Мусы Сулейманова из посёлка Строгановка - ребёнка нашли мёртвым.
IslamNews вчера в 10:22
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Происшествия
В Ростовской области безмасочник подрался с полицейским
Очевидцы происходящего за кадром сообщают, что безмасочник первым напал на сотрудника полиции, который напомнил ему о масочном режиме.
1rnd.ru 14:19
Здоровье
Главе минздрава Свердловской области предрекли отставку
Цветков возглавляет минздрав с 2017 года. Отметим, официальных сведений о его возможном грядущем увольнении пока нет.
REGNUM 08:38
Общество
Финляндия продлила ограничение на въезд для россиян до конца августа
Власти Финляндской Республики решили сохранить ограничения на въезд для иностранных граждан, в том числе из Российской Федерации, до 25 августа, сообщили 27 июля в генеральном консульстве Суоми в Санкт-Петербурге.
Евразия Daily 06:50
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Представители Пенсионного фонда России заявили об ожидаемом перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 09:47
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Общество
С 1 августа в Тульской области откроются кинотеатры и фуд-корты
Сегодня, 27 июля, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности.
Первый Тульский 12:09
Кино
Режиссер «Лиги справедливости» показал новый костюм Супермена
Известный американский режиссер в рамках фестиваля Comic-Con показал новый черный костюм Супермена. Образ был дополнен серебряным плащом.
Родной город 08:45