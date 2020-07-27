Общество
Российская газетаСафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус
Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене и находящийся под арестом в "Лефортово", изолирован в связи с подозрением на заболевание коронавирусом. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
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с чего всё началось
Журналиста Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене, изолировали в «Лефортово» с подозрением на коронавирус. Признаки болезни появились в выходные. У Ивана взяли тест, поместили в отдельное крыло, в камеру, куда доступ имеют только врачи.Московский Комсомолец13:03
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