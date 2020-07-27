Журналиста Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене, изолировали в «Лефортово» с подозрением на коронавирус. Признаки болезни появились в выходные. У Ивана взяли тест, поместили в отдельное крыло, в камеру, куда доступ имеют только врачи.

с чего всё началось

Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене и находящийся под арестом в "Лефортово", изолирован в связи с подозрением на заболевание коронавирусом. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус

Единоборства Исмаилов назвал Емельяненко опасным соперником Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о том, как относится к Александру Емельяненко после победы над ним.

Экономика 36 квартир купит мэрия Южно-Сахалинска для сирот Управление жилищной политики сообщает о проводимых администрацией Южно-Сахалинска закупочных процедурах на приобретение 36 жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.

Футбол Артур отказался выступать за «Барселону» и возвращаться в клуб Полузащитник "Барселоны" Артур отказался выступать за клуб и принял решение не возвращаться в стан сине-гранатовых до фоициального завершения перехода в туринский "Ювентус".

Здоровье Более 70% ФАПов на Сахалине подключили к интернету в рамках нацпроекта В Сахалинской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к интернету подключили все больницы и поликлиники, а также свыше 70% фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 22

Кино Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак» Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского. 33

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,4K

Политика Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 37