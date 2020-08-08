У банков возникли проблемы при передаче данных клиентов коллекторам
Смотрите также
Лидер группы «Руки вверх» вошел в список богатейших звезд России
Автозак въехал в толпу протестующих в Минске
Федун: завтра «Спартак» снимается с чемпионата России
Камеры iPhone 12 пострадали в ходе тестирования
Память жертв атомной бомбардировки Нагасаки почтили в Японии
Бузова подарила Манукяну на годовщину часы за пять миллионов рублей
Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
Суд рассмотрит вопрос об аресте мужчин за порчу здания Генпрокуратуры
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Александр Лукашенко победил на выборах в Белоруссии
«Северный поток — 2» стал объектом противостояния Германии и США — SZ
Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Автозак въехал в толпу протестующих в Минске
Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
Федун: завтра «Спартак» снимается с чемпионата России
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США
Врач оценил опасность нового обнаруженного в Китае вируса SFTS
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Советник Трампа: в России почти против всех введены санкции США
Из-за вступившего в силу 1 июля закона № 377 о регулировании деятельности по взысканию просроченной задолженности у российских банков возникли проблемы при передаче данных клиентов коллекторам.В источнике
С чего всё началось
Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам
С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК8 августа в 03:00
Подробнее о событии
У банков появились проблемы при передаче данных коллекторам
Общественная служба новостей8 августа в 06:25
Многие банки не смогли внести в Федресурс данные о передаче долгов коллекторам
Московский Комсомолец8 августа в 06:19
Банки сообщили о проблемах при передаче сведений о должниках коллекторам
Говорит Москва8 августа в 04:13