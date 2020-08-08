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МонаВиста
МонаВиста

У банков возникли проблемы при передаче данных клиентов коллекторам

Из-за вступившего в силу 1 июля закона № 377 о регулировании деятельности по взысканию просроченной задолженности у российских банков возникли проблемы при передаче данных клиентов коллекторам.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК8 августа в 03:00
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

У банков появились проблемы при передаче данных коллекторам

Общественная служба новостей8 августа в 06:25
Московский Комсомолец

Многие банки не смогли внести в Федресурс данные о передаче долгов коллекторам

Московский Комсомолец8 августа в 06:19
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

РБК8 августа в 03:00
ИА Красная Весна

Новый закон усложнил передачу долгов коллекторам

ИА Красная Весна8 августа в 04:23
Говорит Москва

Банки сообщили о проблемах при передаче сведений о должниках коллекторам

Говорит Москва8 августа в 04:13
News.ru

Банки сообщили о проблемах с передачей информации о должниках коллекторам

News.ru8 августа в 04:10
Эхо Москвы

У банков возникли проблемы при передаче данных коллекторам

Эхо Москвы8 августа в 05:01

Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Магнитное поле Земли помогло подтвердить дату сожжения Иерусалима

Каждый год Девятого Ава (29–30 июля) евреи всего мира постятся в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме: Вавилонской империей в 586 г. до н.э. и Римской в 70 г. Исследователи смогли измерить магнитное поле Земли в тот самый день, что позволило понять, каким масштабным было разрушение Иерусалима Вавилонской империей, пишет Israel21.
Профильвчера в 10:34
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК8 августа в 02:36
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В Минске митингующих оттеснили к центру города, где их ждут военные и автозаки

В Минске ОМОН оттеснил протестующих в сторону центра города, который еще днем был оцеплен силовиками, то есть митингующие движутся прямо навстречу военным и автозакам, передает корреспондент Znak.com.
Znak.com19:15

Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения

Осенью российских водителей ждет пересмотр тарифов ОСАГО, увеличенные скоростные лимиты, новая разметка, возвращение техосмотра и другие важные нововведения, сообщает издание Autonews.ru.
Автоновости дня8 августа в 02:30
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как продолжительность жизни зависит от потребляемых продуктов и кто стареет быстрее — вегетарианцы или мясоеды.
Известиявчера в 00:10
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