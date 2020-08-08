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МонаВиста
МонаВиста

У банков возникли проблемы при передаче данных клиентов коллекторам

Из-за вступившего в силу 1 июля закона № 377 о регулировании деятельности по взысканию просроченной задолженности у российских банков возникли проблемы при передаче данных клиентов коллекторам.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБКвчера в 03:00
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

У банков появились проблемы при передаче данных коллекторам

Общественная служба новостейвчера в 06:25
Московский Комсомолец

Многие банки не смогли внести в Федресурс данные о передаче долгов коллекторам

Московский Комсомолецвчера в 06:19
РБК

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

РБКвчера в 03:00
ИА Красная Весна

Новый закон усложнил передачу долгов коллекторам

ИА Красная Веснавчера в 04:23
Говорит Москва

Банки сообщили о проблемах при передаче сведений о должниках коллекторам

Говорит Москвавчера в 04:13
News.ru

Банки сообщили о проблемах с передачей информации о должниках коллекторам

News.ruвчера в 04:10
Эхо Москвы

У банков возникли проблемы при передаче данных коллекторам

Эхо Москвывчера в 05:01

Дело возбудили против уроженца Чечни, напавшего на сотрудницу полиции

В ночь 8 августа на Конюшенной площади 21-летний безработный уроженец Чечни в ответ на просьбу 36-летней сотрудницы миграционной службы УМВД России по Центральному района города предъявить документы вывернул ей руку.
Интерфакс06:07
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Nord Stream 2 знает об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран

Nord Stream 2 AG (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2») знает, что сенаторы США направили письмо в адрес компании Fahrhafen Sassnitz GmbH, которая управляет немецким портом Мукран, где хранятся трубы для строительства газопровода.
Общественная служба новостей6 августа в 12:34
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