Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаУ берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна

У берегов западноафриканского государства Бенин пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащее норвежской судоходной компании J.J. Ugland. Были похищены девять членов экипажа.
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Пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина

ТАСС16:31

Пираты похитили девять членов норвежского сухогруза возле берегов Бенина

РИА Новости16:27

Пираты похитили часть экипажа норвежского судна у берегов Бенина

RT на русском16:43

Пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

РБК16:46

Пираты похитили моряков у берегов Бенина

Lenta.ru16:40

Пираты похитили девять человек с норвежского судна у берегов Бенина

Коммерсантъ16:51

У берегов Бенина пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна MV Bonita

Вести.Ru16:48
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