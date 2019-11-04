Происшествия
Российская газетаУ берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна
У берегов западноафриканского государства Бенин пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащее норвежской судоходной компании J.J. Ugland. Были похищены девять членов экипажа.
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Единоборства
Хабиб попросил главу UFC поговорить с Трампом о визе для отца
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал фотографию главы промоушена Даны Уайта, на которой он сидит вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает "Чемпионат.com".
Музыка
Билли Айлиш и Тэйлор Свифт получили главные награды европейского MTV
Американка получила и приз за лучший дебют. Награда за лучшее видео досталась Тэйлор Свифт за ролик «ME!».
Шоу-бизнес
Адвокат Максима Фадеева переживает за его здоровье
Как сообщает РИА ФАН, адвокат добавил также, что Фадеев "тяжело переносит предательство друзей" - например, конфликт с Наргиз Закировой, для которой он многое сделал, но которая позволила себе резкие высказывания о нем. 30 октября Максим Фадеев объявил о том, что его компания MALFA разрывает контракты со всеми артистами, чтобы "реструктуризировать лейбл".
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Политика
Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии
Как сообщает телеканал Fox News, конгрессвумен от штата Гавайи и претендентка на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года Тулси Габбард обвинила действующего главу государства в желании отнять запасы нефти у народа Сирии.
Происшествия
В школе Владивостока прогремел взрыв
В результате взрыва неизвестного предмета на школьном дворе школы № 45 города Владивостока пострадала женщина, сообщает 3 ноября портал «Владивосток 24».
Политика
Медведев отметил успехи России на цифровой арене
Россия добилась хороших результатов в цифровом мире, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.
Здоровье
В Минздраве назвали рекомендованную норму суточного потребления соли
Изменения были внесены в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, которые соответствуют современным требованиям здорового питания и сохранения допустимого уровня соли в организме.
Футбол
Колосков: «Все в один голос говорят о плохом судействе. Нужно принимать какие-то меры»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о судействе в российском чемпионате.
Общество
Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
Армия и оружие
Жители Великобритании были восхищены запуском ракеты «Булава»
Некоторые говорили о том, что в настоящее время в Британии не создается подобное оружие и проявлять злорадство в адрес РФ не оправдано.
Экономика
Недалеко от реальности: кто поверил в фейк о принудительной плате за «Первый канал»
Метод принудительного включения просмотра «Первого канала» во все платёжки в стране признан наиболее объективным, ведь он позволит ежемесячно собирать плату в размере 300-500 рублей (в зависимости от региона) и в течение ближайших 20 лет полностью погасить долги за трансляцию.
Общество
Вступил в силу закон об устойчивой работе рунета
Закон об устойчивой работе рунета вступил в силу 1 ноября 2019 г. Закон предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения отечественных операторов связи к зарубежным корневым серверам интернета.
Шоу-бизнес
Актера Александра Семчева доставили в реанимацию
Футбол
«С каждым днем взаимопонимание в „Динамо“ улучшается»
Московский футбольный клуб «Динамо» после смены главного тренера постепенно выходит из кризиса.
Происшествия
В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Армия и оружие
Россия выполнит наблюдательный полет над Германией
Российские военнослужащие выполнят наблюдательный полет над Германией в рамках реализации международного договора по открытом небу.
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Бруней
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".