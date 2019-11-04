Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаУ берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна

У берегов западноафриканского государства Бенин пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащее норвежской судоходной компании J.J. Ugland. Были похищены девять членов экипажа.
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Пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина

ТАСС16:31

Пираты похитили девять членов норвежского сухогруза возле берегов Бенина

РИА Новости16:27

Пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

РБК16:46

Пираты похитили часть экипажа норвежского судна у берегов Бенина

RT на русском16:43

Пираты похитили девять человек с норвежского судна у берегов Бенина

Коммерсантъ16:51

Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

Газета.Ru16:46

У берегов Бенина пираты похитили девять членов экипажа норвежского судна MV Bonita

Вести.Ru16:48
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
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