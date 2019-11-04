У берегов западноафриканского государства Бенин пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащее норвежской судоходной компании J.J. Ugland. Были похищены девять членов экипажа.

У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна

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