Происшествия
Российская газетаУ берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна
У берегов западноафриканского государства Бенин пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащее норвежской судоходной компании J.J. Ugland. Были похищены девять членов экипажа.
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Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Шоу-бизнес
Новый трек Риты Дакоты покорил iTunes в России
Увидевший свет 1 ноября трек певицы и автора песен Риты Дакоты "Застрелить" в день премьеры стал самым продаваемым в российском сегменте iTunes.
Life.ru 01 ноября в 18:29
Авто
Chevrolet Tahoe предлагается в кредит под 0,1% годовых
Как сообщает агентство "Автостат", американский внедорожник предлагается в кредит со специальной ставкой всего 0,1% годовых.
Тарантас Ньюс вчера в 08:01
Наука
Заставляют зрачки сужаться или расширяться мысли о ярком или темном
Британские исследователи выяснили, что зрачки расширяются и сужаются не только из-за физического воздействия, но и при одной лишь мысли человека.
МедиаПоток 01 ноября в 11:04
Космос
Звездный хлам: самые странные вещи, которые побывали в космосе
Базз Лайтер провел в космосе 15 месяцев, а его «журналы миссий» Pixar выпустил на дисках с мультфильмами.
Кубань 24 16:19
Хоккей
Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
ProstoProSport 00:13
Шоу-бизнес
Актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии
Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа.
Вечерняя Москва 14:21
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
Специалисты компании iSeeCars смогли проанализировать более 7,7 млн объявлений о продаже машин, чтобы выявить какие модели больше всего подешевели через пять лет службы, а какие меньше.
Тарантас Ньюс 31 октября в 03:31
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет дело об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева под личный контроль.
Lenta.ru 00:16
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега
Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.
CarsWeek.ru 02:21
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Футбол
«Краснодар» отыграл два мяча с «Ростовом» на последних минутах
Российская газета 10:36
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55
Игры
В Intel считают, что добавление ядер не увеличивает производительность процессоров в играх
Чтобы продемонстрировать масштабирование производительности в играх при использовании более 8 ядер были проведены испытания с использованием 18-ядерного процессора Intel Core i9-9980XE с фиксированной на уровне 4,0 ГГц рабочей частотой и отключённой функцией Hyper-Threading.
3DNews 10:32
Происшествия
В Кировской области 6-летний мальчик выжил в двух ДТП за один день
Какие травмы получил шестилетний ребенок во втором ДТП, сейчас устанавливается.
КП - Киров вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности
Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь 02:59
Шоу-бизнес
Певица Нюша показала лицо после хирургического вмешательства
Певица Нюша опубликовала фотографию, показав крупным планом свое лицо после хирургического вмешательства, которое потребовалось для удаления родинки над губой.
Слово и Дело 07:25
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.
Интерфакс-Спорт 15:50
Хоккей
Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 01 ноября в 09:28
Шоу-бизнес
Адвокат Максима Фадеева переживает за его здоровье
Как сообщает РИА ФАН, адвокат добавил также, что Фадеев "тяжело переносит предательство друзей" - например, конфликт с Наргиз Закировой, для которой он многое сделал, но которая позволила себе резкие высказывания о нем. 30 октября Максим Фадеев объявил о том, что его компания MALFA разрывает контракты со всеми артистами, чтобы "реструктуризировать лейбл".
Ридус 14:45
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM 31 октября в 22:17
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru 01 ноября в 11:37