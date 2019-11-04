Происшествия
Российская газетаУ берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна
У берегов западноафриканского государства Бенин пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащее норвежской судоходной компании J.J. Ugland. Были похищены девять членов экипажа.
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Спорт
Россияне выиграли эстафету на этапе КМ по шорт-треку в США
РЕН ТВ вчера в 20:04
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:12
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия вчера в 14:55
Армия и оружие
Американский бомбардировщик заметили у российской авиабазы в Сирии
Американский стратегический бомбардировщик B-52 заметили недалеко от российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает портал Avia.pro.
Lenta.ru вчера в 08:19
Политика
Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
Украинский военнослужащий Александр Гром раскритиковал качество питания в некоторых частях Вооруженных сил Украины (ВСУ).
РИА Новости вчера в 17:48
Происшествия
В Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду
Двое 10-летних детей провалились под лед на пруду в поселке в Саратовской области, один из них погиб, следователи начали проверку, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости вчера в 11:39
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° вчера в 07:57
Религия
Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери
4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Газета.Ru 00:53
Авто
Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили
Новости Рязани вчера в 14:41
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Происшествия
В Пензе при пожаре погиб человек
Smi58.ru 00:34
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Экономика
Россияне требуют вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Люди, получая 7-8 тысяч рублей, естественно, продолжают работать на пенсии, чтобы выжить - и продолжают делать отчисления в ПФР.
СитиТрафик 02 ноября в 03:06
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
RT на русском вчера в 06:42
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Кино
Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным
Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.
Дни.ру 01 ноября в 03:28
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Общество
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Известия вчера в 21:57
Космос
Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
РИА Новости вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации
РИА Новости вчера в 15:08
Авто
Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа
Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
Автоновости дня вчера в 00:20
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости вчера в 11:25