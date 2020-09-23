У берегов Дании столкнулись российский фрегат и торговое судно
Копенгаген, 23 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Российский фрегат и торговое судно Ice Rose столкнулись в южной части пролива Эресунн в Балтийском море между Швецией и Данией. Об этом 23 сентября сообщат датские ВС на своей странице в соцсети Twitter.В источнике
С чего всё началось
«Гражданское торговое судно ICE ROSE и российский фрегат столкнулись в южной части пролива [Эресунн]», — сообщается
23 сентября в twitter вооруженных сил Дании.
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