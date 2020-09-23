Инфорос 21

Копенгаген, 23 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Российский фрегат и торговое судно Ice Rose столкнулись в южной части пролива Эресунн в Балтийском море между Швецией и Данией. Об этом 23 сентября сообщат датские ВС на своей странице в соцсети Twitter.