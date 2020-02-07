Происшествия

ИзвестияИзвестияРоссийский траулер затонул у берегов Эстонии

Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.
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У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

РБК04:03

Посольство России в Эстонии рассказало о состоянии моряков с затонувшего траулера

ТАСС04:30

У берегов Эстонии затонул российский траулер

Газета.Ru01:58

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Lenta.ru02:31

СМИ: У берегов Эстонии затонул российский траулер

RT на русском02:20

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Интерфакс02:06

В водах Эстонии затонуло рыболовецкое судно из Ленобласти

REGNUM04:04
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Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

РИА Новости вчера в 16:39
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости вчера в 21:20
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
RT на русском 04:27
Футбол

Вратарь сборной Уругвая забил курьезный автогол в матче с Бразилией

РИА Новости 04:20
Политика

Путин утвердил состав совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России Владимир Путин утвердил состав совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 02:36
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Здоровье

Личный прием и встреча с жителями. Губернатор Амурской области продолжает рабочую поездку в Зейский район

В личной беседе с главой региона отец восьми детей Александр Гордымов из Овсянки рассказал о сложностях в получении автотранспорта.
Глас Народа вчера в 21:59
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Происшествия

Глава УФСИН по Северной Осетии задержан по делу о растрате

Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
ТАСС 04:06
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала слухи о своем разводе с Иваном Телегиным

В интервью изданию «Телепрограмма» Пелагея заявила, что они с Телегиным смогли сохранить дружеские отношения, что неудивительно, ведь они воспитывают общего ребенка.
Bimru.ru 03:03
Транспорт

В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы

Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости.
РИА Новости 03:53
Хоккей

Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ

РИА Новости 03:54
Экономика

Потанин возглавил список богатейших россиян

Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
BFM.ru вчера в 09:23
Общество

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.
Известия вчера в 22:27
Общество

Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова

«Будем работать», — заключила новый глава «Роскино». Евгения Маркова сменила на данном посту Екатерину Мцитуридзе.
REGNUM 02:08
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Здоровье

Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить

Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
РЕН ТВ вчера в 02:30
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных приложений

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на VPNpro, ряд приложений для Android, разработанные Shenzhen HAWK Internet, представляют собой опасность.
ToDay News Ufa 05 февраля в 14:35
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 05 февраля в 11:08
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Технологии

Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
REGNUM 00:59
Политика

Делегация РФ вылетела на переговоры в Сочи с задержкой на два часа

Из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром - на два часа был перенесен 7 февраля вылет из Москвы в Сочи борта специального летного отряда "Россия", на котором находится часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, сообщает ТАСС.
Российская газета 03:19
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экспресс газета вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
iReactor 01:45
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Космос

NASA обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления

Вечерний курьер 04 февраля в 17:34
Как работают Яндекс.Новости?
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