Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США. Отмечается, что 23 апреля у порта Лонг-Бич зафиксировали 27 танкеров.

Энергетика Кризис на рынке нефти входит в финальную фазу Хранилища начали заполняться, и трейдеры стали использовать морские танкеры для хранения нефти в надежде на рост цен.

Здоровье 68 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края. 5

Экономика Численность безработных в России может вырасти в шесть раз Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. 115

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 475

Политика Мишустин: варианты изменения ограничительных мер представят Путину в ближайшее время Правительство в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов.

Общество Песков прокомментировал ужесточение режима самоизоляции в Москве Московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 41

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1,4K

Наука Нейросеть научилась предсказывать суицид за два года до попытки В самом деле, несколько лет назад ученые продемонстрировали нейросеть, способную предсказывать попытку суицида по данным томографии.

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Общество Фролов назвал отношение правительства РФ к народу «наплевательским» Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов жестко раскритиковал действия правительства по отношению к народу на фоне пандемии коронавируса.

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Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,2K