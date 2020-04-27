Общество
Газета.RuУ берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США. Отмечается, что 23 апреля у порта Лонг-Бич зафиксировали 27 танкеров.
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Политика
Путин во вторник проведет совещание по коронавирусу с губернаторами
Президент России Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом на совещании с губернаторами регионов.
iReactor 05:45
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Энергетика
Кризис на рынке нефти входит в финальную фазу
Хранилища начали заполняться, и трейдеры стали использовать морские танкеры для хранения нефти в надежде на рост цен.
Profinance.ru 04:54
Здоровье
Губернатор подписал постановление о выплатах новосибирским медикам
Стимулирующие выплаты медикам, задействованным в борьбе коронавирусом, введены в Новосибирской области.
Новосибирские новости 01:54
Здоровье
68 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае
По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края.
Катунь 24 вчера в 01:43
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Общество
За сутки в России зафиксировано 50 летальных случаев от коронавируса
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 50 пациентов.
News.ru 03:57
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
Политика
Мишустин: варианты изменения ограничительных мер представят Путину в ближайшее время
Правительство в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов.
ТАСС 05:57
Общество
Песков прокомментировал ужесточение режима самоизоляции в Москве
Московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москва 24 03:27
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 24 апреля в 06:43
Общество
В Тульской области еще 69 жителей заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекций.
Тульские Известия 03:59
Политика
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
Россия заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5 процента).
РИА Новости вчера в 22:35
Религия
Челябинская епархия с 29 апреля закрывает храмы для прихожан
Некоторые богослужения, включая вечерние службы, по решению митрополита, в храмах области не проводили уже после Пасхи, с 20 апреля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:43
Наука
Нейросеть научилась предсказывать суицид за два года до попытки
В самом деле, несколько лет назад ученые продемонстрировали нейросеть, способную предсказывать попытку суицида по данным томографии.
Naked Science 03:43
Общество
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639
Всего в регионе зарегистрировано 639 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 26 человек выздоровело, 8 — скончались.
Kursk.com вчера в 03:51
Политика
Китай пригрозил Австралии в ответ на расследование по COVID-19
Посол Китая в Австралии Чэн Цзинье пригрозил Канберре серьезными последствиями в случае начала расследования о происхождении коронавируса COVID-19.
Национальная служба новостей 05:55
Общество
В Ростовской области еще один человек умер от коронавируса
В Ростовской области еще один человек умер от коронавируса.
Дон-ТР 04:14
Общество
Фролов назвал отношение правительства РФ к народу «наплевательским»
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов жестко раскритиковал действия правительства по отношению к народу на фоне пандемии коронавируса.
ProstoProSport 06:11
Происшествия
В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции
Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 03:48
Общество
В Татарстане выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом
"В республике Татарстан сегодня подтверждено 70 новых случаев коронавирусной инфекции: 18 человек госпитализированы, 52 проходят лечение на дому (у них лёгкая или бессимптомная форма болезни)", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости 04:50
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Здоровье
Еще 207 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области
207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 27 апреля.
Время Н 04:14
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07