Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США. Отмечается, что 23 апреля у порта Лонг-Бич зафиксировали 27 танкеров.

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