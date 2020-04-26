Общество
Газета.RuУ берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США. Отмечается, что 23 апреля у порта Лонг-Бич зафиксировали 27 танкеров.
Читать в источнике
Оценить287
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
Коммерсантъ вчера в 04:52
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими расходами на оборону
Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую.
Газета.Ru 03:49
Политика
Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Армия и оружие
В ДНР сообщили об артиллерийском обстреле юга республики
Аргументы и Факты 25 апреля в 19:09
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
Здоровье
Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.
Российская газета 01:10
Общество
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти
Российская газета 07:23
Общество
В Севастополе вводят обязательное ношение масок в общественных местах
Власти Севастополя вводят в городе режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, транспорте и других местах скопления людей.
ТАСС 06:47
Общество
Россия стала девятой в мире по числу зараженных коронавирусом
По последним данным, в России заболели уже 87 147 человек. Первое место в списке у США, где выявили почти 966 тыс. заразившихся COVID-19.
Газета.Ru 04:12
Общество
Мишустин анонсировал третий пакет мер поддержки экономики
Правительство России готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Московский Комсомолец 04:49
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМ.
РБК 07:37
Политика
Блогер подозревает, с Ким Чен Ыном что-то случилось
Блогер Рустем Адагамов, просмотрев ряд телевизионных передач, сделал вывод о серьезном заболевании южнокорейского лидера.
SM News 25 апреля в 10:43
Общество
В Минобороны назвали число заразившихся коронавирусом военных
Ещё 379 человек изолированы на дому. Кроме того, коронавирусом заразились 245 человек среди гражданского персонала Вооружённых сил России.
Парламентская газета вчера в 13:37
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Экономика
Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском 05:11
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Армия и оружие
Украина показала точное попадание из комплекса «Ольха-М»
В видеоролике, снятом в Одесской области, показана загрузка ракет, а затем непосредственно стрельба по мишени.
Утро.ru 06:48
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
С 29 апреля по 18 мая "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей.
Московский Комсомолец 07:14
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
Общество
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области сообщил, что в регионе по примеру Екатеринбурга могут ввести обязательный масочный режим для всех.
Уральский меридиан 06:42
Политика
Работающим на удаленке россиянам рассказали о снижении зарплат
Работающим на удаленке россиянам объяснили, в каких случаях их зарплата может быть снижена.
Lenta.ru 06:52