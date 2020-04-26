Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США. Отмечается, что 23 апреля у порта Лонг-Бич зафиксировали 27 танкеров.

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Здоровье В Серафимо-Дивеевском монастыре 76 человек заразились коронавирусом Коронавирус подтвержден еще у 207 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 1574 человека, среди них 76 заболевших – в Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает пресс-служба правительства региона.

Армия и оружие В МИД РФ опровергли нахождение российских военных в Ливии В МИД добавили, что достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в российское министерство не поступало, а подобные сообщения — «далеко не первая спекуляция» на тему участия «российских» ЧВК во внутриливийском конфликте.

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Экономика Рекламодатели стали меньше платить за аудиторию на YouTube Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции, но теперь приносит до 40% меньше доходов в долларовом выражении из-за сокращения активности большинства рекламодателей. 4