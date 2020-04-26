Общество
ТАССБереговая охрана США засекла аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
"Вахтенные Береговой охраны совместно с диспетчерами [портов] Южной Калифорнии тщательно отслеживают каждую стоянку, чтобы справиться с повышенным присутствием танкеров у берегов Калифорнии", - добавил он. Служба не уточняет принадлежности судов и причин их скопления.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
Общество
Оставаться на майские праздники дома призвала глава Роспотребнадзора
В большинстве областей России действует режим самоизоляции, во время которого людям разрешают только выходить на улицу только в магазин, больницу или аптеку.
Live24 вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под хит Димы Билана «Химия».
Чемпионат вчера в 12:40
Общество
В Саяногорске вводится режим ЧС
В городе металлургов вводится режим ЧС. Об этом сегодня сообщил в соцсетях глава Саяногорска Михаил Валов.
Пульс Хакасии 02:31
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
Общество
В Пензенской области подтверждены еще 22 случая коронавируса
Еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Пензенской области в понедельник, 27 апреля.
ГТРК Пенза 02:50
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Токаев продлил режим ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского
Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец».
REGNUM 02:47
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Минкомсвязь 23 апреля направила в правительство меры поддержки компаний IT- и телеком-отраслей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Технологии
Facebook запустила сервис Messenger Rooms для видеоконференций
Astera вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Армия и оружие
Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
Российская газета вчера в 05:12
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 25 апреля в 05:23
Наука
В Великом Новгороде обнаружили фрагменты древних башен
Ученые надеются восстановить облик древних башен с помощью компьютерной графики. Фундаменты прямоугольной формы сделаны из массивных бревен.
Дилетант вчера в 10:32
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Армия и оружие
Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом
Взгляд.ру вчера в 09:20
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Lenta.ru вчера в 05:57
Энергетика
Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ
Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
Известия 00:50
Космос
Полнолуние 2020. Огромная цветочная Луна взойдет над Землей
Огромная цветочная Луна взойдет над Землей Сама Луна не светится, мы видим отраженные от нее солнечные лучи.
ГТРК Южный Урал 25 апреля в 11:54
Авто
Ferrari представит две новинки в 2020 году
В 2019 году итальянская марка выпустила пять новых моделей, в том числе Ferrari F8 Tributo, SF90 Stradale и Roma, в рамках исполнения масштабного плана по расширению ассортимента, которое должно включать новых 15 автомобилей до 2025 года.
SpeedMe 23 апреля в 23:40
Общество
Банки переводят сотрудников на работу с проживанием в офисе
Крупные российские банки планируют перевести часть сотрудников на работу с проживанием в офисе.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49