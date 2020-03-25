Происшествия
ИА КамчаткаЗемлетрясение потревожило жителей Петропавловска
По данным сейсмостанции «Петропавловск», эпицентр землетрясения находился в 463 километрах от краевого центра. В городе подземные толчки ощущались на 3-4 балла. Горожане отмечают, что землетрясение было продолжительным и довольно сильным.
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с чего всё началось
По данным МЧС по Камчатскому краю, которое ссылается на информацию сейсмостанции «Петропавловск», угрозы цунами в регионе нет, до береговой линии — 317 км.Известия01:07
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Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Здоровье
На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
Здоровье
Выявлено смертельно опасное для лечения коронавируса лекарство
Финансы
Доллар опустился ниже 78 рублей, евро — ниже 84
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 руб. впервые с 20 марта К 11 часам американская валюта торговалась на уровне около 77,60–77,70 руб. (примерно на 65 коп. дешевле цены закрытия).
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Наука
В Сингапуре разработали пятиминутный тест на коронавирус
Ученые из Сингапура разработали экспресс-тест на коронавирус.
Экономика
Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики
Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса, сообщил на заседании Совета Федерации вице-спикер Николай Журавлев.
Общество
Белый дом и сенат договорились простимулировать экономику на $2 трлн
Ожидается, соглашение в скором времени будет обсуждено на заседании сената конгресса США.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Авто
Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ
Как утверждает источник, первые LADA украинской сборки привезли в один из фирменных дилерских центров в Киеве.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Общество
Число жертв коронавируса в Турции возросло до 44
Число жертв нового коронавируса в Турции за прошедшие сутки возросло с 37 до 44 человек.
Происшествия
СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области
Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят
Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Происшествия
Руководитель фирмы в Казани обманула горожан на 2,5 млн рублей
По версии следствия, бизнес-леди обманула горожан на сумму свыше 2,5 млн рублей.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Здоровье
Доктор Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса
Телевизионный доктор Александр Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса.
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина
Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
Культура
Онлайн-экскурсию по выставке проведут сотрудники Новой Третьяковки
Всех любителей русского фольклора ожидает погружение в сюжеты известных былин и прогулка по подземельям и лесам, в которых происходят основные события знакомых с детства сказок.
Здоровье
Найден особый механизм заражения коронавирусом
Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Кино
Уточнены детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»
Стали известны некоторые дополнительные детали сюжета фильма "Поезд в Пусан 2: Полуостров", который станет продолжением нашумевшего южнокорейского триллера о зомби-апокалипсисе.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Шоу-бизнес
Модель показала фигуру в купальнике, находясь в самоизоляции в горах
Датская супермодель и фотограф Хелен Кристенсен поделилась с подписчиками серией снимков в купальнике во время самоизоляции.