Происшествия

ИА КамчаткаИА КамчаткаЗемлетрясение потревожило жителей Петропавловска

По данным сейсмостанции «Петропавловск», эпицентр землетрясения находился в 463 километрах от краевого центра. В городе подземные толчки ощущались на 3-4 балла. Горожане отмечают, что землетрясение было продолжительным и довольно сильным.
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с чего всё началось
По данным МЧС
 по Камчатскому краю, которое ссылается на информацию сейсмостанции «Петропавловск», угрозы цунами в регионе нет, до береговой линии — 317 км.
Известия01:07

Подробнее о событии

Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Эхо Москвы03:05

Спасатели не обнаружили жертв после землетрясения на Курилах

Газета.Ru02:50

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у Курильских островов

RT на русскомвчера в 23:27

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6

РБК00:01

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6

РИА Новостивчера в 23:31

Жертв и разрушений после ощутимого землетрясения на Камчатке нет

ТАСС02:48

Что случилось этой ночью: среда, 25 марта

Интерфакс00:30
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Здоровье

На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
ТАСС вчера в 04:28
Здоровье

Выявлено смертельно опасное для лечения коронавируса лекарство

Вечерний курьер 02:40
Финансы

Доллар опустился ниже 78 рублей, евро — ниже 84

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 руб. впервые с 20 марта К 11 часам американская валюта торговалась на уровне около 77,60–77,70 руб. (примерно на 65 коп. дешевле цены закрытия).
Коммерсантъ 03:14
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Наука

В Сингапуре разработали пятиминутный тест на коронавирус

Ученые из Сингапура разработали экспресс-тест на коронавирус.
АБН 03:18
Экономика

Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики

Правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса, сообщил на заседании Совета Федерации вице-спикер Николай Журавлев.
РИА Новости 04:10
Общество

Белый дом и сенат договорились простимулировать экономику на $2 трлн

Ожидается, соглашение в скором времени будет обсуждено на заседании сената конгресса США.
RuNews24.ru 04:12
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Авто

Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

Как утверждает источник, первые LADA украинской сборки привезли в один из фирменных дилерских центров в Киеве.
Автоновости дня 01:14
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Общество

Число жертв коронавируса в Турции возросло до 44

Число жертв нового коронавируса в Турции за прошедшие сутки возросло с 37 до 44 человек.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
РБК 03:54
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Происшествия

Руководитель фирмы в Казани обманула горожан на 2,5 млн рублей

По версии следствия, бизнес-леди обманула горожан на сумму свыше 2,5 млн рублей.
БИЗНЕС Online 03:59
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Здоровье

Доктор Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса

Телевизионный доктор Александр Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса.
Актуальные Новости 03:46
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 05:33
Общество

В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
REGNUM вчера в 23:15
Культура

Онлайн-экскурсию по выставке проведут сотрудники Новой Третьяковки

Всех любителей русского фольклора ожидает погружение в сюжеты известных былин и прогулка по подземельям и лесам, в которых происходят основные события знакомых с детства сказок.
Якиманка 02:36
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости вчера в 09:04
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Кино

Уточнены детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»

Стали известны некоторые дополнительные детали сюжета фильма "Поезд в Пусан 2: Полуостров", который станет продолжением нашумевшего южнокорейского триллера о зомби-апокалипсисе.
Kinonews.ru вчера в 02:46
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Модель показала фигуру в купальнике, находясь в самоизоляции в горах

Датская супермодель и фотограф Хелен Кристенсен поделилась с подписчиками серией снимков в купальнике во время самоизоляции.
Рамблер вчера в 16:57
Как работают Яндекс.Новости?
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