Происшествия
Аргументы неделиУ берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Геологическая служба США Происшествие зафиксировано в 10.32 13.32 по московскому времени.
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Политика
СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана
Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Хоккей
Россиянин Яков Тренин подрался с великаном Харой в матче НХЛ
Известный словацкий хоккеист Здено Хара (206 см) вызвал дебютанта НХЛ, нападающего «Предаторз» Якова Тренина (188 см) на бой, после того, как россиянин провел «хит» против одного из игроков «Брюинз».
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Авто
Duster и Sandero Stepway получат юбилейную спецверсию
К двадцатилетию сотрудничества с французским брендом компания выпустит специальные версии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Здоровье
Названы простые способы, которые помогут снизить повышенное давление
Специалисты в области медицины назвали способы, которые помогут справиться с повышенным давлением, передает МедикФорум.
Происшествия
Ценности на 7 миллионов рублей украли у безработной в Москве
Прибывшие на место оперативники выяснили, что злоумышленник взломал замок на входной двери, пробрался в квартиру и похитил из шкатулки 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, 2 тысячи евро, золотые украшения, документы и ключи от Mercedes-Benz Е200.
Армия и оружие
Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих
Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих.
Происшествия
В правительственном квартале столицы Сомали прогремел взрыв
В правительственном квартале столицы Сомали прогремел мощный взрыв.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка
Армия и оружие
Иран пригрозил «масштабно» ответить на любые атаки США
Тегеран пригрозил США «масштабными» ответными мерами на любую агрессию по отношению к Ирану.
Происшествия
Украинский пассажирский самолет разбился в Иране
Украинский лайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту потерпел крушение неподалеку от аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, сообщает 8 января агентство TASNIM.
Армия и оружие
МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны
В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
Политика
Зеленский поручил создать следственную комиссию по факту крушения самолета
Согласно распоряжению Зеленского, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
На борту потерпевшего катастрофу самолета в Иране находились граждане семи стран
Шоу-бизнес
Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике
На снимке Волочкова позирует на пляже. На балерине купальник, который меньше, чем должен быть.
Экономика
В России выявили 3 недочёта в новой пенсионной реформе
Российские экономисты из Научно-исследовательского финансового института выявили 3 недочёта в новой пенсионной реформе.
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Происшествия
Ударный вертолёт Ми-35 устроил разнос легковым автомобилям. Видео
Несколько часов назад индонезийское телевидение опубликовало уникальные видеокадры, на которых можно увидеть .как осуществляющий взлёт российский вертолёт Ми-35П, находящийся на вооружении ВВС Индонезии, неожиданно начинает снижаться и двигаться задом, буквально обрушиваясь всей своей мощью на припаркованные рядом легковые автомобили.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала «последствия долгого пребывания на солнце»
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фото, которое, по её мнению, демонстрирует последствия долгого пребывания на солнце.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Армия и оружие
США оценивают последствия иранских ударов
Американские военные в Ираке заявили, что оценивают последствия иранских ударов.