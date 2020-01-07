Происшествия

Аргументы неделиАргументы неделиУ берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Геологическая служба США Происшествие зафиксировано в 10.32 13.32 по московскому времени.
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Ещё более мощное землетрясение сотрясло Пуэрто-Рико

Pravda.Ruвчера в 07:07

У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение

Аргументы недели06 января в 06:07

Второе за сутки сильное землетрясение произошло у берегов Пуэрто-Рико

REGNUMвчера в 05:12

У берегов Пуэрто-Рико произошло третье землетрясение магнитудой 5,8

РИА Новостивчера в 07:05

Мощное землетрясение произошло у берегов Пуэрто-Рико

Интерфаксвчера в 04:21

Еще одна знаменитая каменная арка пала в результате землетрясения

РЕН ТВ06 января в 23:05

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Пуэрто-Рико

RT на русскомвчера в 05:44
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Происшествия

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Газета.Ru 01:06
Армия и оружие

Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком

Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.
REGNUM 01:57
Армия и оружие

Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США

«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Известия 01:35
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать пассажиров

Управляющая аэропортом Стамбула компания ввела запрет для туроператоров встречать пассажиров у выхода из зоны таможенного контроля.
Московский Комсомолец 05 января в 03:00
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Автоновости дня 05 января в 10:02
Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами

Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Shraibikus News 06 января в 12:56
Здоровье

Названы 10 правил, которые снижают риск заболеть раком до минимума

Как сообщает ToDay News Ufa, разработан Европейский кодекс по раку, который включает в себя 10 пунктов, выполнение которых должно минимизировать риск онкологии.
ToDay News Ufa 05 января в 03:21
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество

Тимофей Радя повесил абажуры на проспекте Ленина в Екатеринбурге

Московский Комсомолец Екатеринбург 01:48
Политика

СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Известия вчера в 20:54
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Происшествия

У безработной москвички украли драгоценности и валюту на 7 млн рублей

У безработной жительницы Москвы украли ювелирные изделия и валюту на сумму более 7,1 млн рублей.
Газета.Ru 02:20
Теннис

Медведев оказался сильнее Рууда на турнире ATP Cup

Даниил Медведев во втором матче между Россией и Норвегией на турнире АТР Cup оказался сильнее Каспера Рууда.
LiveResult.Ru вчера в 00:56
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова в трусах и сапожках станцевала на шесте

Народные новости вчера в 13:32
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru 06 января в 18:29
Космос

Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года

06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Портал Поиск 06 января в 01:49
Происшествия

Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Тегерана стали 177 человек

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о 177 пассажирах: 168 пассажиров и 9 членов экипажа, передает "Интерфакс".
Тольятти-Новости 02:34
Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
РБК вчера в 13:05
Наука

Охота на моржей предопределила неудачу викингов в Гренландии

Находки по всей Европе показывают, что причиной гибели гренландских колоний викингов в XV веке стала слишком активная охота на моржей ради их клыков.
Индикатор 06 января в 14:18
Армия и оружие

Путин оценил работу России и Сирии по ликвидации главарей террористов

Президент России Владимир Путин заявил, что совместные действия России и Сирии позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористических группировок.
Политическая Экспертиза вчера в 15:15
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM вчера в 00:15
Хоккей

Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин одержал победу в дебютном матче в НХЛ

ТАСС Спорт вчера в 22:29
Армия и оружие

Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана

Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.
Lenta.ru 02:09
Происшествия

Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах

Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Вести.Ru 01:43
Происшествия

Ударный вертолёт Ми-35 устроил разнос легковым автомобилям. Видео

Несколько часов назад индонезийское телевидение опубликовало уникальные видеокадры, на которых можно увидеть .как осуществляющий взлёт российский вертолёт Ми-35П, находящийся на вооружении ВВС Индонезии, неожиданно начинает снижаться и двигаться задом, буквально обрушиваясь всей своей мощью на припаркованные рядом легковые автомобили.
Avia.pro вчера в 20:18
Наука

Вакцина от гриппа помогла в лечении рака

Ученые полагают, что со временем можно будет повторить метод с использованием вакцины на людях.
Московский Комсомолец 06 января в 08:08
Космос

Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов

Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
ГЛАС.RU 05 января в 03:02
Космос

Космический грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Американский грузовой корабль приводнился в Тихом океане с более полутора тоннами грузов с МКС.
Телеканал 360° вчера в 13:07
Общество

Меган Маркл растрогала фанатов встречей с девочкой под дождем

В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.
Bimru.ru вчера в 06:50
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