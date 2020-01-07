Происшествия
Аргументы неделиУ берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Пуэрто-Рико. Об этом сообщает Геологическая служба США Происшествие зафиксировано в 10.32 13.32 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:39, Ашберн
Армия и оружие
Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком
Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.
Армия и оружие
Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США
«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать пассажиров
Управляющая аэропортом Стамбула компания ввела запрет для туроператоров встречать пассажиров у выхода из зоны таможенного контроля.
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Здоровье
Названы 10 правил, которые снижают риск заболеть раком до минимума
Как сообщает ToDay News Ufa, разработан Европейский кодекс по раку, который включает в себя 10 пунктов, выполнение которых должно минимизировать риск онкологии.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Общество
Тимофей Радя повесил абажуры на проспекте Ленина в Екатеринбурге
Политика
СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана
Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Происшествия
У безработной москвички украли драгоценности и валюту на 7 млн рублей
У безработной жительницы Москвы украли ювелирные изделия и валюту на сумму более 7,1 млн рублей.
Теннис
Медведев оказался сильнее Рууда на турнире ATP Cup
Даниил Медведев во втором матче между Россией и Норвегией на турнире АТР Cup оказался сильнее Каспера Рууда.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в трусах и сапожках станцевала на шесте
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Космос
Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года
06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Происшествия
Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Тегерана стали 177 человек
В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о 177 пассажирах: 168 пассажиров и 9 членов экипажа, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
Наука
Охота на моржей предопределила неудачу викингов в Гренландии
Находки по всей Европе показывают, что причиной гибели гренландских колоний викингов в XV веке стала слишком активная охота на моржей ради их клыков.
Армия и оружие
Путин оценил работу России и Сирии по ликвидации главарей террористов
Президент России Владимир Путин заявил, что совместные действия России и Сирии позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористических группировок.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Хоккей
Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин одержал победу в дебютном матче в НХЛ
Армия и оружие
Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана
Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.
Происшествия
Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах
Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Происшествия
Ударный вертолёт Ми-35 устроил разнос легковым автомобилям. Видео
Несколько часов назад индонезийское телевидение опубликовало уникальные видеокадры, на которых можно увидеть .как осуществляющий взлёт российский вертолёт Ми-35П, находящийся на вооружении ВВС Индонезии, неожиданно начинает снижаться и двигаться задом, буквально обрушиваясь всей своей мощью на припаркованные рядом легковые автомобили.
Наука
Вакцина от гриппа помогла в лечении рака
Ученые полагают, что со временем можно будет повторить метод с использованием вакцины на людях.
Космос
Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов
Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
Космос
Космический грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Американский грузовой корабль приводнился в Тихом океане с более полутора тоннами грузов с МКС.
Общество
Меган Маркл растрогала фанатов встречей с девочкой под дождем
В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.