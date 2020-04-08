с чего всё началось

Японские ученые обнаружили изменения легких у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов. Результаты их исследований опубликованы на портале Радиологического общества Северной Америки. Специалисты изучали результаты КТ переболевших пассажиров лайнера Diamond Princess.

Общество Собянин призвал готовиться к резкому росту внебольничной пневмонии Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что необходимо продолжать ограничительные меры по группам риска - пожилым людям, тем, кто вернулся из-за границы и тем, кто с ними контактировал.

Наука Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Политика Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления срока действия водительских прав и других документов не менее, чем на три месяца.

Общество В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Авто Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Общество Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».

Энергетика Трамп: США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 03:33 — REGNUM Соединенные Штаты вряд ли пойдут на сокращение объемов добычи нефти, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Политика Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.

Экономика Украина подготовила новые претензии к Газпрому Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Экономика «Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.