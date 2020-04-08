Коронавирус
Газета.RuУ бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения легких
Японские ученые обнаружили изменения легких у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов. Результаты их исследований опубликованы на портале Радиологического общества Северной Америки. Специалисты изучали результаты КТ переболевших пассажиров лайнера Diamond Princess.
Читать в источнике
Оценить586
с чего всё началось
У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.Московский Комсомолец06:18
Подробнее о событии
Показать все источники
У тех, кто перенес коронавирус без симптомов, обнаружили поражение легких. Врач объяснил, что это значит
Нижний Новгород on-line12:46
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Общество
Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля
В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Общество
Собянин призвал готовиться к резкому росту внебольничной пневмонии
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что необходимо продолжать ограничительные меры по группам риска - пожилым людям, тем, кто вернулся из-за границы и тем, кто с ними контактировал.
Экономика
РБК: российские власти накопили денежную подушку в 18 трлн рублей
По расчетам РБК, рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти составили на 1 марта в общей сложности 15,3 трлн рублей.
Киберспорт
Практически полный перевод – вышел русификатор для Mount & Blade 2: Bannerlord
Русификатор совместим с последней Steam-версией игры, и предлагает «практически полный перевод и много отредактированного текста».
Наука
Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Политика
Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления срока действия водительских прав и других документов не менее, чем на три месяца.
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Армия и оружие
Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году
Поставка нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" в Воздушно-космические силы России планируется на 2024 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Здоровье
Врач назвал необходимые лекарства для «карантинной аптечки»
Романенко сказала, что в домашней аптечке на время карантина необходимо собрать минимум необходимых препаратов.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Авто
Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию
За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Общество
Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России
Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Энергетика
Трамп: США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 03:33 — REGNUM Соединенные Штаты вряд ли пойдут на сокращение объемов добычи нефти, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
Экономика
Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам
Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Наука
Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней.
Политика
Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Экономика
«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
Общество
Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса
Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Происшествия
В Казани умерла пенсионерка, у которой грабитель отобрал продукты
Хоккей
«Металлург» объявил об изменениях в тренерском штабе
Тренерский штаб клуба покинули старший тренер Виктором Козлов, помощник главного тренера Иржи Калоус, тренер вратарей Андрей Болсуновский и тренер по общей физической подготовке Мартин Итерски.
Общество
В Кузбассе разрешили работать ломбардам, МФЦ и парикмахерским
Глава региона разрешил возобновить работу ломбардам, парикмахерских и МФЦ: — Организации и ИП, предоставляющие парикмахерские услуги и/или маникюрные и педикюрные услуги.
Происшествия
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех
Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.