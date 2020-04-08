Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения легких

Японские ученые обнаружили изменения легких у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов. Результаты их исследований опубликованы на портале Радиологического общества Северной Америки. Специалисты изучали результаты КТ переболевших пассажиров лайнера Diamond Princess.
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с чего всё началось
У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании
 японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.
Московский Комсомолец06:18

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У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия12:12

У бессимптомно переболевших коронавирусом обнаружили поражения легких

Lenta.ru14:16

У тех, кто перенес коронавирус без симптомов, обнаружили поражение легких. Врач объяснил, что это значит

Нижний Новгород on-line12:46

Нет симптомов COVID-19, но лёгкие уже поражены: Пульмонолог объяснил ужасающий «эффект матового стекла»

Царьград18:46

У бессимптомно переболевших COVID-19 нашли поражения легких

РИА Новости10:50

Пульмонолог объяснил эффект «матового стекла» у бессимптомных больных COVID-19

Взгляд.ру11:30

У бессимптомно болевших коронавирусом обнаружились поражения легких

Московский Комсомолец06:18
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Общество

Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля

В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Znak.com 06:26
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Собянин призвал готовиться к резкому росту внебольничной пневмонии

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что необходимо продолжать ограничительные меры по группам риска - пожилым людям, тем, кто вернулся из-за границы и тем, кто с ними контактировал.
Московский Комсомолец 14:29
Экономика

РБК: российские власти накопили денежную подушку в 18 трлн рублей

По расчетам РБК, рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти составили на 1 марта в общей сложности 15,3 трлн рублей.
ТАСС 02:53
Киберспорт

Практически полный перевод – вышел русификатор для Mount & Blade 2: Bannerlord

Русификатор совместим с последней Steam-версией игры, и предлагает «практически полный перевод и много отредактированного текста».
Городской портал Новый Нижний 06 апреля в 17:00
Армия и оружие

В РВИО рассказали о потере Кенигсберга Германией в 1945 году

РИА Новости 20:36
Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
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Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления срока действия водительских прав и других документов не менее, чем на три месяца.
Известия 11:39
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости 03:45
Армия и оружие

Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

Поставка нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" в Воздушно-космические силы России планируется на 2024 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru 20:16
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Здоровье

Врач назвал необходимые лекарства для «карантинной аптечки»

Романенко сказала, что в домашней аптечке на время карантина необходимо собрать минимум необходимых препаратов.
Народные новости 07:54
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Авто

Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию

За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
Российская газета 07:06
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Общество

Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Lenta.ru 20:22
Энергетика

Трамп: США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 03:33 — REGNUM Соединенные Штаты вряд ли пойдут на сокращение объемов добычи нефти, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
REGNUM 20:33
Экономика

Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам

Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Газета.Ru 15:11
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Наука

Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания

ToDay News Ufa вчера в 13:30
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней.
Деловое.ТВ вчера в 12:42
Политика

Помпео заявил о пересмотре объема финансирования ВОЗ со стороны США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге в Вашингтоне, что страна пересмотрит объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она действует неэффективно и не дает должных результатов.
Известия 20:09
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Экономика

«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
РИА Новости 18:10
Общество

Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса

Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.
Российское образование 10:04
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru 16:12
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой грабитель отобрал продукты

Республика Татарстан 07:52
Хоккей

«Металлург» объявил об изменениях в тренерском штабе

Тренерский штаб клуба покинули старший тренер Виктором Козлов, помощник главного тренера Иржи Калоус, тренер вратарей Андрей Болсуновский и тренер по общей физической подготовке Мартин Итерски.
Metaratings 14:12
Общество

В Кузбассе разрешили работать ломбардам, МФЦ и парикмахерским

Глава региона разрешил возобновить работу ломбардам, парикмахерских и МФЦ: — Организации и ИП, предоставляющие парикмахерские услуги и/или маникюрные и педикюрные услуги.
ВашГород.ру 13:26
Происшествия

Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
РБК 17:49
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