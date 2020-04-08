Коронавирус
Газета.RuУ бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения легких
Японские ученые обнаружили изменения легких у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов. Результаты их исследований опубликованы на портале Радиологического общества Северной Америки. Специалисты изучали результаты КТ переболевших пассажиров лайнера Diamond Princess.
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с чего всё началось
У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.Московский Комсомолец06:18
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У тех, кто перенес коронавирус без симптомов, обнаружили поражение легких. Врач объяснил, что это значит
Нижний Новгород on-line12:46
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Последние двое заразившихся коронавирусом оказались детьми, сообщили власти Кузбасса.
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ОП разработала рекомендации, как отличить фейки о коронавирусе в сети
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В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек
В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
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Политика
Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в России
Решение по срокам режима самоизоляции в России еще только предстоит принять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с вирусологами.
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Экономика
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Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
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В Москве загорелся дом престарелых
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Энергетика
WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд
Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
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Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Владимир Путин поручил кабмину отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверений не менее чем на 3 месяца.
Наука
Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
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Стали известны детали групповой драки из-за автомобильной аварии, в которой пострадали два полковника полиции Украины в Харькове, 7 апреля сообщает Страна.UA, ссылаясь на источник в полиции.
Общество
Путин подписал указ о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми
Соцпособия россиянам продлят автоматически из-за коронавируса Как сообщает пресс-служба президента, глава государства распорядился произвести выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим в России и имеющим право на меры поддержки по стороны государства при условии, что это право у них возникло до 1 июля 2020 года.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
Общество
Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен
Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.
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Российский космонавт рассказал о возможностях новой ракеты «Союз-2.1а»
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