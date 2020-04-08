с чего всё началось

Японские ученые обнаружили изменения легких у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов. Результаты их исследований опубликованы на портале Радиологического общества Северной Америки. Специалисты изучали результаты КТ переболевших пассажиров лайнера Diamond Princess.

Общество Гендиректор Большого театра назвал возможную дату возобновления работы Гендиректор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин заявил, что возобновление работы учреждения возможно не раньше конца июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество В США за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса Число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в США составило 1973 за минувшие сутки, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Наука Биологи: вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв Биологи из США открыли вирусы, которые могут размножаться внутри клеток водорослей и берут под свой контроль их обмен веществ.

Общество В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Политика La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".

Политика Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в России Решение по срокам режима самоизоляции в России еще только предстоит принять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с вирусологами.

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.

Экономика ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.

Энергетика WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Политика Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права Владимир Путин поручил кабмину отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверений не менее чем на 3 месяца.

Наука Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Происшествия На Украине уголовники избили двух полковников полиции Стали известны детали групповой драки из-за автомобильной аварии, в которой пострадали два полковника полиции Украины в Харькове, 7 апреля сообщает Страна.UA, ссылаясь на источник в полиции.

Общество Путин подписал указ о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми Соцпособия россиянам продлят автоматически из-за коронавируса Как сообщает пресс-служба президента, глава государства распорядился произвести выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим в России и имеющим право на меры поддержки по стороны государства при условии, что это право у них возникло до 1 июля 2020 года.