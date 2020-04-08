Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения легких

Японские ученые обнаружили изменения легких у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов. Результаты их исследований опубликованы на портале Радиологического общества Северной Америки. Специалисты изучали результаты КТ переболевших пассажиров лайнера Diamond Princess.
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с чего всё началось
У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании
 японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.
Московский Комсомолец06:18

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Нет симптомов COVID-19, но лёгкие уже поражены: Пульмонолог объяснил ужасающий «эффект матового стекла»

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У бессимптомно болевших коронавирусом обнаружились поражения легких

Московский Комсомолец06:18
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Общество

Гендиректор Большого театра назвал возможную дату возобновления работы

Гендиректор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин заявил, что возобновление работы учреждения возможно не раньше конца июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 21:33
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Общество

В Кузбассе двое детей заразились коронавирусом

Последние двое заразившихся коронавирусом оказались детьми, сообщили власти Кузбасса.
ВашГород.ру 21:06
Общество

В США за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса

Число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в США составило 1973 за минувшие сутки, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 21:34
Происшествия

В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра

В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
РБК 03:43
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС 19:15
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Наука

Биологи: вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв

Биологи из США открыли вирусы, которые могут размножаться внутри клеток водорослей и берут под свой контроль их обмен веществ.
News.ru 02:25
Общество

ОП разработала рекомендации, как отличить фейки о коронавирусе в сети

Разработкой рекомендаций занималась рабочая группа ОП РФ по защите прав пользователей интернета совместно с экспертами ФЗНЦ, презентация имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:31
Общество

Глава Якутии: к кому будут применять штрафы за нарушения самоизоляции?

В четверг в 11 часов состоялся традиционный брифинг главы Якутии Айсена Николаева по ситуации с коронавирусом.
SakhaNews 22:08
Армия и оружие

В Казани начали изготавливать установочную партию новых Ту-160

Являющийся филиалом ПАО «Туполев» Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова начал изготавливать установочную партию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 новой сборки.
Татар-информ вчера в 10:25
Игры

SteamDB: Gears 5 станет на неделю временно бесплатной

3DNews 06 апреля в 01:43
Общество

В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек

В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:34
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в России

Решение по срокам режима самоизоляции в России еще только предстоит принять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с вирусологами.
Lenta.ru 05:34
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
РИА Новости 08:56
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости 12:21
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК 12:16
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

Ведомости 15:27
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Энергетика

WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
РБК 21:19
Политика

Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Владимир Путин поручил кабмину отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверений не менее чем на 3 месяца.
Москва 24 08:57
Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
Происшествия

На Украине уголовники избили двух полковников полиции

Стали известны детали групповой драки из-за автомобильной аварии, в которой пострадали два полковника полиции Украины в Харькове, 7 апреля сообщает Страна.UA, ссылаясь на источник в полиции.
ИА Красная Весна 11:08
Общество

Путин подписал указ о выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми

Соцпособия россиянам продлят автоматически из-за коронавируса Как сообщает пресс-служба президента, глава государства распорядился произвести выплаты в апреле-июне 2020 года в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим в России и имеющим право на меры поддержки по стороны государства при условии, что это право у них возникло до 1 июля 2020 года.
Национальная служба новостей вчера в 12:51
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
МонаВиста 06:47
Общество

Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен

Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.
Газета.Ru 20:44
Космос

Российский космонавт рассказал о возможностях новой ракеты «Союз-2.1а»

ИА Красная Весна 07:23
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Рауля Арашукова обвинили по полной программе

Коммерсантъ 14:08
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