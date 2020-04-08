с чего всё началось

У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».

Общество В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.

Политика Первый канал анонсировал новое телеобращение Путина Президент РФ Владимир Путин вновь обратится к россиянам с телеэкранов. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала, пишет РБК.

Политика Власти Украины изменили условия карантина Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.

Политика Halo noviny (Чехия): коронавирус и геополитика (Halo noviny) Под санкциями живут Иран и Венесуэла, и сейчас США давят на них все больше, пользуясь своей экономической силой и, главное, долларом для истребления населения этих стран.

Общество Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».

Здоровье 10 больных коронавирусом в Коми находятся в реанимации Врио главы республики Коми Владимир Уйба сообщил, что в настоящее время в регионе лабораторно подтверждено 119 случаев заболевания COVID-19, при этом 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Политика Сандерс вышел из президентской гонки Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.

Общество Старший сын президента Сербии заразился коронавирусом У Данило Вучича, старшего сына президента Сербии, подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, сообщил в среду глава сербского государства Александр Вучич.

Здоровье Лучшее средство защиты от коронавируса назвал эпидемиолог Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брэндон Браун со страниц издания MedicalXpress ответил на самые популярные вопросы пациентов о коронавирусе.

Авто Назвали Всемирный автомобиль 2020 года В номинации «Дизайн года» лидером оказалась японская Mazda 3. Лучшим спортивным автомобилем и лучшим автомобилем категории люкс признали Porsche Taycan.

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.

Общество Наравне с коронавирусом распространяется ковидофобия Инфекция, стремительно распространившаяся по всему миру, привела к тому, что все больше людей стали поддаваться панике.

Происшествия Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.