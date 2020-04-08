Коронавирус
ИзвестияУ бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких
У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».
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У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.Московский Комсомолец06:18
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У тех, кто перенес коронавирус без симптомов, обнаружили поражение легких. Врач объяснил, что это значит
Нижний Новгород on-line12:46
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Число жертв коронавируса в мире превысило 70 тыс. человек
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Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
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Армия и оружие
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Здоровье
Лучшее средство защиты от коронавируса назвал эпидемиолог
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Наравне с коронавирусом распространяется ковидофобия
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Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
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В России освободили часть автомобилей от прохождения техосмотра
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Турецкие власти ограничили экспорт лимонов
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Экономика
Перед кризисом Россия накопила 18 трлн рублей
Накопленные ликвидные активы РФ в начале марта 2020 года составили почти 18 трлн рублей.