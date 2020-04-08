Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

У переболевших COVID-19 в бессимптомной форме с помощью компьютерной томографии выявили поражения легких. Результаты исследования японских ученых опубликовал 17 марта портал Радиологического общества Северной Америки.
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с чего всё началось
У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании
 японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.
Московский Комсомолец06:18

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Ученые обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов

Znak.com12:50

В лёгких у «бессимптомных» пациентов COVID-19 обнаружили «эффект матового стекла»

Царьград11:47

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия12:12

У тех, кто перенес коронавирус без симптомов, обнаружили поражение легких. Врач объяснил, что это значит

Нижний Новгород on-line12:46

У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких

РИА Новости10:50

Пульмонолог объяснил эффект «матового стекла» у бессимптомных больных COVID-19

Взгляд.ру11:30

У бессимптомно болевших коронавирусом обнаружились поражения легких

Московский Комсомолец06:18
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Общество

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Газета.Ru 12:41
Единоборства

Фергюсон: Хабиб и Конор завершили карьеры, они настоящие тряпки

Metaratings 04:51
Политика

Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Вести.Ru 12:19
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК 09:28
Политика

В Италии создали петицию против российских медиков

На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Национальная служба новостей 10:02
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Политика

Владимир Путин вновь обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к жителям страны в среду, 8 апреля.
ГТРК Удмуртия 08:34
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Политика

Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Газета.Ru 13:00
Экономика

ФАС не нашла причин роста цен на сахар и гречку

Федеральная монопольная служба не нашла объективных причин для роста стоимости гречки и сахара, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 12:45
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Medvestnik.ru вчера в 04:22
Общество

Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса

Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.
РБК 11:56
Здоровье

В Башкирии врач РКБ сообщила, что о вспышке болезни знали до карантина по коронавирусу

9 больных с диагнозом COVID-19 находятся в больнице.
Горобзор.ру 10:34
Политика

На Украине готовятся продлить карантин до мая

Власти Украины намерены продлить действие жёстких карантинных мер, пока введённых до 24 апреля, до начала мая.
Национальная служба новостей 07:00
Происшествия

Отцу экс-сенатора Арашукова предъявили обвинения в убийстве

Бизнесмену Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова, в причастности к которому обвинен и его сын, бывший сенатор Рауф Арашуков, сообщил адвокат бизнесмена Владимир Постанюк.
Взгляд.ру 12:45
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ вчера в 06:48
Финансы

Официальный курс евро вырос до 82 рублей

Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на четверг, 9 апреля, увеличились, сообщается на сайте Центрального Банка России.
Газета.Ru 06:42
Здоровье

Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса

Американский врач отметил, что использование медицинской маски позволит человеку избежать непроизвольных касаний лица, из-за которых вирус, как правило, и попадает в организм.
Слово и Дело 11:25
Общество

В США от коронавируса чаще умирают афроамериканцы

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.
News.ru 08:47
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Экономика

В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России

Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 10:01
Общество

Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье

Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Газета.Ru 07:54
Гаджеты

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12

В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
The GEEK 12:57
Происшествия

В суды Петербурга поступило более 80 дел о нарушении карантина

Суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 84 материала об административных нарушениях в отношении жителей, которые нарушили правила карантина.
ТАСС вчера в 15:41
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука 12:38
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Экономика

Экспорт золота из России вырос в семь раз

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт драгметаллов вырос в семь раз.
REGNUM вчера в 08:13
Общество

Президент России предложил выплачивать МРОТ безработным

Президент России Владимир Путин предложил финансово поддерживать тех граждан, которые остались без работы и обратились в службу занятости после 1 марта 2020 года.
ИА Удмуртия 11:33
Авто

Fiat представил новый пикап Fiat Strada

Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Автоновости дня 05:00
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