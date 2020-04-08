Коронавирус
ИзвестияУ бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких
У переболевших COVID-19 в бессимптомной форме с помощью компьютерной томографии выявили поражения легких. Результаты исследования японских ученых опубликовал 17 марта портал Радиологического общества Северной Америки.
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с чего всё началось
У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.Московский Комсомолец06:18
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У тех, кто перенес коронавирус без симптомов, обнаружили поражение легких. Врач объяснил, что это значит
Нижний Новгород on-line12:46
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Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Политика
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Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Политика
В Италии создали петицию против российских медиков
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Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Политика
Владимир Путин вновь обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к жителям страны в среду, 8 апреля.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Экономика
ФАС не нашла причин роста цен на сахар и гречку
Федеральная монопольная служба не нашла объективных причин для роста стоимости гречки и сахара, пишет ТАСС.
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Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство
Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Общество
Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.
Здоровье
В Башкирии врач РКБ сообщила, что о вспышке болезни знали до карантина по коронавирусу
9 больных с диагнозом COVID-19 находятся в больнице.
Политика
На Украине готовятся продлить карантин до мая
Власти Украины намерены продлить действие жёстких карантинных мер, пока введённых до 24 апреля, до начала мая.
Происшествия
Отцу экс-сенатора Арашукова предъявили обвинения в убийстве
Бизнесмену Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова, в причастности к которому обвинен и его сын, бывший сенатор Рауф Арашуков, сообщил адвокат бизнесмена Владимир Постанюк.
Кино
Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля
Финансы
Официальный курс евро вырос до 82 рублей
Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на четверг, 9 апреля, увеличились, сообщается на сайте Центрального Банка России.
Здоровье
Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса
Американский врач отметил, что использование медицинской маски позволит человеку избежать непроизвольных касаний лица, из-за которых вирус, как правило, и попадает в организм.
Общество
В США от коронавируса чаще умирают афроамериканцы
Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Экономика
В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России
Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Общество
Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье
Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12
В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
Происшествия
В суды Петербурга поступило более 80 дел о нарушении карантина
Суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 84 материала об административных нарушениях в отношении жителей, которые нарушили правила карантина.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Экономика
Экспорт золота из России вырос в семь раз
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт драгметаллов вырос в семь раз.
Общество
Президент России предложил выплачивать МРОТ безработным
Президент России Владимир Путин предложил финансово поддерживать тех граждан, которые остались без работы и обратились в службу занятости после 1 марта 2020 года.
Авто
Fiat представил новый пикап Fiat Strada
Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.