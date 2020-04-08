с чего всё началось

У переболевших COVID-19 в бессимптомной форме с помощью компьютерной томографии выявили поражения легких. Результаты исследования японских ученых опубликовал 17 марта портал Радиологического общества Северной Америки.

Политика В Италии создали петицию против российских медиков На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.

Политика Владимир Путин вновь обратится к россиянам Президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к жителям страны в среду, 8 апреля.

Политика Берни Сандерс покинул президентскую гонку Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.

Происшествия Отцу экс-сенатора Арашукова предъявили обвинения в убийстве Бизнесмену Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова, в причастности к которому обвинен и его сын, бывший сенатор Рауф Арашуков, сообщил адвокат бизнесмена Владимир Постанюк.

Финансы Официальный курс евро вырос до 82 рублей Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на четверг, 9 апреля, увеличились, сообщается на сайте Центрального Банка России.

Здоровье Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса Американский врач отметил, что использование медицинской маски позволит человеку избежать непроизвольных касаний лица, из-за которых вирус, как правило, и попадает в организм.

Общество В США от коронавируса чаще умирают афроамериканцы Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

Общество Израиль приостановил передачу прав РФ на Александровское подворье Ранее местные СМИ писали, что передача осужденной в России за наркотики жительницы Израиля Наамы Иссахар на родину может состояться благодаря тому, что власти Израиля согласились передать России собственность Александровского подворья.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.