Коронавирус
ИзвестияУ бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких
У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».
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У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.Московский Комсомолецвчера в 06:18
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У тех, кто перенес коронавирус без симптомов, обнаружили поражение легких. Врач объяснил, что это значит
Нижний Новгород on-lineвчера в 12:46
Пульмонолог объяснил эффект «матового стекла» у бессимптомных больных COVID-19
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У бессимптомно болевших коронавирусом обнаружились поражения легких
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