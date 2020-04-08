Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».
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с чего всё началось
У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании
 японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.
Московский Комсомолецвчера в 06:18

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У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известиявчера в 12:12

У бессимптомно переболевших коронавирусом обнаружили поражения легких

Lenta.ruвчера в 14:16

У тех, кто перенес коронавирус без симптомов, обнаружили поражение легких. Врач объяснил, что это значит

Нижний Новгород on-lineвчера в 12:46

Нет симптомов COVID-19, но лёгкие уже поражены: Пульмонолог объяснил ужасающий «эффект матового стекла»

Царьградвчера в 18:46

У бессимптомно переболевших COVID-19 нашли поражения легких

РИА Новостивчера в 10:50

Пульмонолог объяснил эффект «матового стекла» у бессимптомных больных COVID-19

Взгляд.рувчера в 11:30

У бессимптомно болевших коронавирусом обнаружились поражения легких

Московский Комсомолецвчера в 06:18
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

Попова анонсировала регистрацию теста на иммунитет к коронавирусу

Тест-система Роспотребнадзора для определения иммунитета к коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в ближайшую пятницу.
Известия вчера в 13:53
Наука

В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов

Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
REGNUM вчера в 16:16
Технологии

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 21:41
Здоровье

Петербургу требуется кислород для 1300 коек. И 13 миллиардов

За счет собственных ресурсов город закрывает потребность в 500 аппаратах. Кроме того, 1316 коек не обеспечены кислородом.
Фонтанка.Ру вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал сына от мужа-художника

Пуэрториканский поп-певец и актер Рики Мартин впервые показал своего пятимесячного сына от мужа-художника Джвана Юзефа.
Lenta.ru вчера в 07:56
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве

Lenta.ru вчера в 18:41
Армия и оружие

Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации

В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
RuNews24.ru вчера в 00:51
Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Medvestnik.ru 07 апреля в 04:22
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов

Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Астраханские новости вчера в 02:27
Общество

В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья

Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.
Евразия Daily вчера в 05:23
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Транспорт

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы

Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».
Коммерсантъ вчера в 15:14
Общество

Рейсы в Сеул для вывоза туристов отменили на Дальнем Востоке

Рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул для вывоза дальневосточных туристов вновь отменены.
EastRussia вчера в 22:36
Шоу-бизнес

«Василиса решила, что ей жизнь дороже»: Гузеева сообщила, что Володина покинула «Давай поженимся!»

Василиса решила для себя, что ее жизнь, жизнь ее близких ей дороже.
Комсомольская правда вчера в 13:50
Политика

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
РИА Новости вчера в 22:58
Происшествия

Полицейские Южно-Сахалинска разыскивают подозреваемого в краже

Ранее в дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от местной жительницы.
Сахалин.Инфо вчера в 23:45
Общество

Врач напомнил об опасности популярного способа дезинфекции

В обычной ситуации вы смогли бы сходить погулять, пока ядовитые пары не выветрятся, но во время режима самоизоляции сделать это нельзя, поэтому Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik посоветовал россиянам другие средства дезинфекции квартир.
РИА Новости вчера в 21:04
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина дала свое последнее интервью

Paparazzi.ru вчера в 06:48
Футбол

IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.
Sports.ru вчера в 17:39
Армия и оружие

Оборонный потенциал РФ превзошёл американский и китайский

Москва, 8 апреля 2020, 19:23 — REGNUM В РФ появился новый рейтинг оборонного потенциала государств, подготовленный группой видных российских политологов и военных экспертов.
REGNUM вчера в 12:23
Технологии

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Коммерсантъ 06 апреля в 12:49
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM вчера в 05:56
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM 07 апреля в 11:02
Гаджеты

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 18:01
Как работают Яндекс.Новости?
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