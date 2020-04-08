с чего всё началось

У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Наука В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.

Энергетика Россия согласилась сократить добычу нефти Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

Общество Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.

Общество В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.

Общество ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Транспорт Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком «Аэрофлот».

Политика На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.

Общество Врач напомнил об опасности популярного способа дезинфекции В обычной ситуации вы смогли бы сходить погулять, пока ядовитые пары не выветрятся, но во время режима самоизоляции сделать это нельзя, поэтому Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik посоветовал россиянам другие средства дезинфекции квартир.

Технологии Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.

Политика Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России» Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».

Экономика Украина подготовила новые претензии к Газпрому Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.