Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения легких

Японские ученые обнаружили изменения легких у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов. Результаты их исследований опубликованы на портале Радиологического общества Северной Америки. Специалисты изучали результаты КТ переболевших пассажиров лайнера Diamond Princess.
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с чего всё началось
У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании
 японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.
Московский Комсомолец06:18

Подробнее о событии

Ученые обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов

Znak.com12:50

У тех, кто перенес коронавирус без симптомов, обнаружили поражение легких. Врач объяснил, что это значит

Нижний Новгород on-line12:46

У бессимптомно болевших коронавирусом обнаружились поражения легких

Московский Комсомолец06:18

В лёгких у «бессимптомных» пациентов COVID-19 обнаружили «эффект матового стекла»

Царьград11:47

У бессимптомно переболевших COVID-19 нашли поражения легких

РИА Новости10:50

Пульмонолог объяснил эффект «матового стекла» у бессимптомных больных COVID-19

Взгляд.ру11:30

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия12:12
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Общество

Беглов рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в Петербурге и о готовности лечебных учреждений в городе, сообщили в администрации губернатора Петербурга.
Neva.Today 13:40
Общество

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

У каждого из пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 14:42
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Семьям с детьми выплатят 5000 рублей на каждого ребёнка

МордовМедиа вчера в 13:12
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Общество

Состояние Бориса Джонсона улучшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшилось.
Piter.tv 14:22
Общество

Собянин считает, что нельзя приостанавливать строительство в Москве

Газета.Ru 10:56
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:58
Энергетика

В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
REGNUM 13:42
Общество

Треть компаний в РФ заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти 30 процентов компаний в России заставили сотрудников взять отпуск за свой счет на период нерабочих дней, объявленных президентом в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Свободная Пресса вчера в 11:38
Общество

В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что на сегодняшний день в РФ нет повторных случаев заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 14:14
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Экономика

Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».
Forbes 13:48
Общество

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
РИА Новости 13:51
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Экономика

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:11
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Шоу-бизнес

Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей

Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Paparazzi.ru 08:45
Общество

В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб по мониторингу и контролю с коронавирусом.
Expert.ru 05:43
Политика

Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы

Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
RT на русском 09:39
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
Здоровье

В Минздраве рассказали, кто заражает пожилых россиян коронавирусом

Источником заражения коронавирусом пожилых россиян зачастую выступают их дети и внуки, заявил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.
Московский Комсомолец 11:06
Политика

ДНР и Киев договорились об обмене по формуле «10 на 8» до Пасхи

Республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8" до Пасхи, которая празднуется в этом году 19 апреля.
ТАСС 14:07
Общество

Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса

Врачи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
BFM.ru 07:51
Происшествия

На Ямале выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус за сутки выявлен у 11 человек в Ямало-Ненецком автономном округе, восемь заболевших работают в региональном управлении МВД, сообщает в среду окружной штаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 03:49
Общество

Парковка в Москве станет бесплатной для медиков

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов попросил ввести бесплатную парковку для волонтеров и врачей, которые в настоящее время находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
РИАМО 14:39
Политика

Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления срока действия водительских прав и других документов не менее, чем на три месяца.
Известия 11:39
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Футбол

«Спартак» вспомнил, как Промес оформил хет-трик в ворота «Анжи»

Спорт-Экспресс 08:59
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
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