Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».
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с чего всё началось
У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании
 японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.
Московский Комсомолец06:18

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У бессимптомно переболевших коронавирусом обнаружили поражения легких

Lenta.ru14:16

Ученые обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов

Znak.com12:50

Пульмонолог объяснил эффект «матового стекла» у бессимптомных больных COVID-19

Взгляд.ру11:30

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия12:12

У бессимптомно переболевших COVID-19 нашли поражения легких

РИА Новости10:50

У тех, кто перенес коронавирус без симптомов, обнаружили поражение легких. Врач объяснил, что это значит

Нижний Новгород on-line12:46

У бессимптомно болевших коронавирусом обнаружились поражения легких

Московский Комсомолец06:18
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Общество

Сын президента Сербии заболел коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
BFM.ru 15:58
Происшествия

По факту пожара в доме престарелых в Москве возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в доме престарелых на западе Москвы.
ТАСС 16:15
Политика

ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
РБК 13:56
Энергетика

Кремль дал США совет по стабилизации нефтяного рынка

Как сообщает ToDay News Ufa, московские власти стараются настаивать на стабилизации существующего нефтяного рынка.
ToDay News Ufa 14:04
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней.
Деловое.ТВ вчера в 12:42
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Общество

Рекордное число итальянцев выздоровели от коронавируса за сутки

Более двух тысяч человек за сутки объявлены выздоровевшими от коронавируса в Италии, что стало высоким показателем за все время эпидемии, заявил глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:13
Кино

7 ожидаемых фильмов, которые выйдут онлайн без кинопроката

ToDay News Ufa вчера в 09:31
Общество

Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости

"Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом в течение нескольких дней начинается резкий рост случаев пневмонии", - отметил глава города.
Российская газета 14:08
Армия и оружие

ВКС получат еще два модернизированных Ан-124 «Руслан»

Воздушно-космические силы России заказали продление летной годности и модернизацию еще двух сверхтяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", сообщил РИА Новости источник в авиационной промышленности.
РИА Новости вчера в 06:22
Общество

Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса

Врачи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
BFM.ru 07:51
Политика

Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем

RuNews24.ru 03:46
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Экономика

Госбанки в семь раз увеличили вывоз российского золота

Finanz.ru отмечает, что к активным продажам золота подключились российские госбанки, которые в прошлом году скупали драгметалл и увеличили его запасы в хранилищах в три раза - это следует из отчетности кредитных организаций на сайте ЦБ.
Новые Известия вчера в 04:38
Шоу-бизнес

Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус

Lenta.ru 13:33
Политика

Путин призвал вернуть нормальный график работы

Президент Владимир Путин выступил с обращением к губернаторам по теме борьбы с коронавирусом.
ДЕЛА.ru 09:44
Общество

Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции.
РБК 10:34
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:28
Происшествия

Пассажирский поезд загорелся около Рязани

"Произошло загорание в первом вагоне поезда Воронеж-Москва, на 196 км у ст. Дягилево",- сказал собеседник агентства.
Интерфакс - Россия 14:43
Общество

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения. Главное

Регионам выделят 10 млрд руб. на дополнительные выплаты медицинским сотрудникам за работу с больными коронавирусом.
Коммерсантъ 09:23
Общество

Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля

В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Znak.com 06:26
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 15:35
Шоу-бизнес

Малахов ответил на обвинения Лещенко

Телеведущий Андрей Малахов ответил на заявление Льва Лещенко о том, что он заставил певца нарушить карантин и прийти на съемки своей программы.
Рамблер 16:03
Происшествия

В ураганную ночь в Омске никто не погиб

По информации начальника Управления ЕДДС Федора Бледнова, люди сообщили о 14 случаях повреждения машин, 18 случаях падения деревьев, 42 случаях повреждения конструкций (рекламных щитов, остановок общественного транспорта, строительных заборов, конструкций балконов, столбов).
БК55 вчера в 23:23
Политика

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru 13:49
Экономика

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
REGNUM 05:09
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости 10:08
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