Общество
REGNUMУ бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак
Российский бизнесмен Олег Тиньков, являющийся основателем «Тинькофф-банка», признался в том, что в октябре 2019 года врачи поставили ему диагноз «острая форма лейкемии». Об этом говорится в заявлении, которое Тиньков передал через своего представителя изданию Forbes.
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с чего всё началось
В настоящее время Тиньков находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве. По версии минюста США, российский миллиардер в 2013 году скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах.Forbes09:29
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Авто
В России уже появился внедорожник Haval H5
Единоборства
Ромеро сделал вес перед боем с Адесаньей, раздевшись догола
В преддверии противостояния прошла традиционная церемония взвешивания. Исраэль Адесанья показал на весах 83,6 кг.
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Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Первое требуется для поиска решения проблемы, а второе – для генерации идей. Кофеин влияет только на конвергентное мышление.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Биатлон
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Фигурное катание
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Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в эстонском Таллине.
Космос
Ученые NASA нашли свидетельство древней жизни на Марсе
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Здоровье
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Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Политика
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Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Путешествия
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Политика
Нерадько назначен первым замминистра транспорта РФ
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Происшествия
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В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
Политика
ЕС проведёт 6 марта срочное заседание, посвящённое России
Вопросы безопасности вынуждают ЕС озаботиться улучшением отношений с Россией, сообщил 5 марта журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся до боя
Именитые спортсмены встретятся до предстоящего боя впервые. Напомним, что поединок на турнире UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.
Музыка
Пользователи Сети нашли отрывок песни Little Big для Евровидения
Пользователи Сети предполагают, что в TikTok появился отрывок именно из новой песни Little Big.
Общество
Украина ограничила пропуск на границе с ДНР и ЛНР из-за коронавируса
По приказу командующего ООС все лица, пересекающие границу со стороны ДНР и ЛНР будут проверены на наличие симптомов поражения коронавирусной инфекцией.
Футбол
«Реал» позволил Модричу искать новый клуб
Как сообщает El Mundo Deportivo, руководство «сливочных» позволило хорвату начать поиски нового клуба и вести переговоры с потенциальными покупателями.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Армия и оружие
В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Единоборства
Мирзаев проиграл Оспанову на АСА 105
Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев проиграл нокаутом спортсмену из Казахстана Арману Оспанову в главном бою турнира АСА 105, проходящего в Алма-Ате.
Политика
Путин назвал свое президентство судьбой
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Культура
Создатель «Чернобыля» снимет сериал по The Last of Us для HBO
Бонус — сценарий телеадаптации напишут Крэйг Мейзин (он выступил сценаристом в «Чернобыле») и Нил Дракманн (геймдиректор оригинальной игры Naughty Dog).
Происшествия
Прокуратура попросила снизить сроки двоим фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить сроки двоим фигурантам дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России).
Общество
Следствие объяснило блокировку счетов Навального тем, что он сторонник «штаба Навального»
Согласно документам, счета были заблокированы из-за того, что Навальный и его родственники являются сторонниками «штаба Навального» и могут быть причастны «к легализации денежных средств, приобретенных преступных путем».
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.